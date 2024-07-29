Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile 8 Temmuz 2016 tarihinde evlendi

29 Temmuz 2024 16:33 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:46

Fatih Harbiye ve Kara Sevda isimli diziler ile adından söz ettiren başarılı oyuncu Neslihan Atagül ile Pis Yedili adlı dizisinde rol alan Kadir Doğulu'nun evliliği sevenleri tarafından yakından takip edilirken hamilelik haberi sevindirdi.

NESLİHAN ATAGÜL HAMİLE Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Oyuncu Atagül, Kadir Doğulu ile uzun zamandır evlilik yaşarken bugün sevenlerine mutlu haberi verdi. Atagül, Instagram hesabından paylaştı.

"Bir süre daha bu ‘mutluluğumuzu’ mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasılkelam;

Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz." notu ile hamileliğini duyurdu.

NESLİHAN ATAGÜL İLE KADİR DOĞULU NE ZAMAN EVLENDİ?

Fatih Harbiye'de beraber rol aldığı Kadir Doğulu ile 8 Temmuz 2016 tarihinde evlendi. Çift, evlilikleri ile göz önünde olurken sosyal medya paylaşımlarına da sık sık yorumlar yapılıyor.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Annesi Beyaz Rus, babası Çerkes kökenli olan Atagül, 20 Ağustos 1992 yılında İstanbul'da doğdu.

2005 senesinde reklam filmi oyunculuğu yaparken 2006-2010 aralığında Yaprak Dökümü dizisinde "Deniz" karakterini oynarken İlk Aşk adlı uzun metrajlı filmde yer aldı.

Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde eğitimini tamamlayan isim "Hayat Devam Ediyor" dizisinde Şirin Bakırcı rolünü oynadı.

Ekranlarda adından söz ettirdiği projesi ise 2015-2017 aralığında rol aldığı "Kara Sevda" oldu.