Oyuncu Neslihan Atagül hamile! Fotoğrafına beğeni yağdı

29 Temmuz 2024 16:07 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 16:33

Uzun bir süredir sağlık problemi yaşayan Neslihan Atagül hamilelik haberiyle hayranlarını sevince boğdu. Ünlü isimlerden de Neslihan Atagül'e tebrik mesajı yağdı.

NESLİHAN ATAGÜL HAMİLE OLDUĞUNU DUYURDU

Sosyal medya hesabından hamile fotoğrafını paylaşan Neslihan Atagül, "Bir süre daha bu mutluluğumuzu mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkcası..." notunu düştü.

NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

20 Ağustos 1992 doğumlu Neslihan Atagül, ilk olarak rol aldığı Yaprak Dökümü dizisiyle popülerlik kazandı. Aynı yıl İlk Aşk adlı uzun metrajlı filmde oynadı ve bu filmdeki rolü ile Altın Koza Film Festivali'nde Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü. Araf filmiyle uluslararası başarı elde eden Neslihan Atagül, Fatih Harbiye, Kara Sevda ve Sefirin Kızı gibi yapımlarda rol aldı.