Netflix, artık Windows uygulamasında dizi ve film indirmeye izin vermeyecek
Netflix kullanıcıları artık Windows uygulamasında dizi ve film indiremeyecek. Bu değişiklik, izleyicilerin yıllardır süregelen alışkanlıklarını değiştirirken, diğer platformlar ve cihazlar için bu durum merak ediliyor. Netflix'te film ve dizi indirmek artık var mı, yok mu? Nasıl yapılır? Detaylar haberimizde...
Netflix, dizi ve film izleme alışkanlıklarını kökten değiştiren yenilikçi platformlardan biri olarak biliniyor.
Kullanıcılarına çevrimdışı izleme imkanı sunan indirme özelliği, özellikle seyahat edenler veya internet bağlantısı sınırlı olan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyordu.
Ancak, son yapılan açıklamayla birlikte bu özellik, Windows 10 ve 11 uygulamasında artık bulunmayacak.
Netflix’in bu kararı, birçok kullanıcıyı şaşırttı ve bazı kesimlerde hayal kırıklığına yol açtı.
Platformun yaptığı açıklamada, değişikliğin kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve teknik uyumluluğu artırmak amacıyla alındığı belirtildi.
Özellikle uzun yolculuklarda veya internet bağlantısının sınırlı olduğu yerlerde Netflix izleyen kullanıcılar, bu kararın günlük hayatlarına olan etkisini daha fazla hissedecekler.