Netflix, artık Windows uygulamasında dizi ve film indirmeye izin vermeyecek

15 May 2024 16:38 - Güncelleme : 15 May 2024 16:42

Netflix, dizi ve film izleme alışkanlıklarını kökten değiştiren yenilikçi platformlardan biri olarak biliniyor.

Kullanıcılarına çevrimdışı izleme imkanı sunan indirme özelliği, özellikle seyahat edenler veya internet bağlantısı sınırlı olan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlıyordu.

Ancak, son yapılan açıklamayla birlikte bu özellik, Windows 10 ve 11 uygulamasında artık bulunmayacak.

Netflix’in bu kararı, birçok kullanıcıyı şaşırttı ve bazı kesimlerde hayal kırıklığına yol açtı.

Platformun yaptığı açıklamada, değişikliğin kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve teknik uyumluluğu artırmak amacıyla alındığı belirtildi.

Özellikle uzun yolculuklarda veya internet bağlantısının sınırlı olduğu yerlerde Netflix izleyen kullanıcılar, bu kararın günlük hayatlarına olan etkisini daha fazla hissedecekler.