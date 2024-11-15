Netflix ilk ay deneme ücretsiz mi? Mike Tyson - Jake Paul maçı bu akşam yayınlanacak

15 Kasım 2024 11:13 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 11:20

Tüm dünyada kullanılan Netflix platformunda çeşitli içerikler, diziler ve filmler yer alıyor. Her gün sık sık kullanılan uygulamayı denemek isteyenlerin sayısı oldukça fazla olurken ilk bir ay ücretsiz deneme imkanı merak edildi.

Mike Tyson - Jake Paul maçı Türkiye saati ile kaçta? Tüm dünya bu karşılaşmayı bekliyor

Mike Tyson - Jake Paul maçı Türkiye saati ile kaçta? Tüm dünya bu karşılaşmayı bekliyor

Bugün oynanacak olan Mike Tyson​ - Jake Paul​ maçı Netflix​ ekranlarında yayınlanacak. Bu nedenle müsabakayı takip etmek isteyenler ilk 1 ay ücretsiz imkanı sunulup sunulmadığını gündeme getirdi.

Geçtiğimiz yıllarda uygulama bir ay ücretsiz deneme sürümü imkanı sunuyordu. Kullanıcılar ise deneme süresi var mı araştırmaya başladı.

NETFLİX İLK AY ÜCRETSİZ Mİ?

Netflix internet sitesinde yer alan bilgilendirmeye göre platformda ücretsiz ilk ay deneme sürümü bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda ilk ay ücretsiz deneme imkanı sunulurken uzun bir süre önce bu uygulama kaldırıldı.

Bu nedenle izleyiciler Netflix'te ücretsiz deneme sürümü kullanamıyor.

NETFLİX DENEME SÜRÜMÜ VAR MI 2024?

Platformda ücretsiz deneme sürümü imkanı uzun zaman öncesinde kaldırıldı. Kullanıcılar eskiden 1 aylık ücretsiz deneme imkanına sahipti fakat artık bu uygulama kullanılmıyor.

Resmi internet sitesinde yer alan açıklama şöyle oldu:

"Netflix ücretsiz deneme üyeliği sunmaz, fakat Netflix'in size göre olmadığına karar verirseniz istediğiniz zaman çevrimiçi olarak planınızı değiştirebilir ya da üyeliğinizi iptal edebilirsiniz. Sözleşme yok, iptal ücreti yok, taahhüt yok.

Kaydolabilir ve Netflix'in sunduğu tüm hizmetlerden yararlanabilirsiniz. Netflix üyesi olarak tüm planlarımızda dizi ve film arşivimizin tamamına erişebilirsiniz. Planlarımız hakkında daha fazla bilgi edinebilir ve sizin için en uygun planı seçebilirsiniz."

MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI NEREDEN İZLENİR 15 KASIM​ 2024?

15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayacak olan gece oynanacak olan dev karşılaşmaya saatler kaldı. Canlı olarak yayınlanacak olan müsabaka tüm dünyada ilgiyle izlenecek.

Boks mücadelesi bu gece 04.00'te Netflix platformu üzerinden izlenebilecek. İzlemek isteyenler platformda üye olmalıdır.

NASIL ÜYE OLUNUR?

Uygulamaya üye olmak için mobil uygulama veya web sitesi üzerinden kolayca abonelik alabilirsiniz.

Siteye girmenizin ardından "Kayıt ol" butonu ile yeni üyelik başlatabiliyorsunuz. İlk olarak kullanmak istediğiniz planı seçiniz ve ardından e- posta adresi ve şifre girerek hesabınızı oluşturunuz.

Bu işlemlerin ardından gelen sekmede ödeme yönetiminiz sorulacak. Ödeme yönteminizi nasıl yapacağınızı seçmenizin ardından üyelik işlemleriniz tamamlanmış olacak.