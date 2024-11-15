Mike Tyson - Jake Paul maçı Türkiye saati ile kaçta? Tüm dünya bu karşılaşmayı bekliyor

15 Kasım 2024 10:35 - Güncelleme : 15 Kasım 2024 10:42

Dünyanın her yerinden izlenecek olan büyük karşılaşmaya kısa süre kaldı. 58 yaşındaki Mike Tyson ile Jake Paul ringe çıkacak. İzlemek isteyenler ise maçın Türkiye saatini araştırmaya başladı.

Boks dünyasında ses getirecek olan dev mücadele oynanacak. Mike Tyson​ ile Jake Paul​'un boks maçını takip etmek isteyenler maçın bu akşam mı, yarın akşam mı oynanacağını merak ederken bugün ikili tartıya çıktı.

Karşı karşıya geldikleri esnada gergin anlar yaşanırken Tyson, Paul'a tokat attı. Bu anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

MİKE TYSON - JAKE PAUL MAÇI TÜRKİYE SAATİ İLE KAÇTA BAŞLAYACAK?

Tüm dünyada nefeslerin tutularak izleneceği müsabakaya saatler kaldı. Saat farkı olmasından dolayı karşılaşma Türkiye'de 15 Kasım'ı 16 Kasım'a bağlayan gece oynanacak.

Tyson - Paul maçı bu gece 04.00'te başlayacak.

MİKE TYSON JAKE PAUL MAÇI BUGÜN MÜ, YARIN MI OYNANACAK?

Teksas'ta 80 bin kişilik stadyumda oynanacak olan karşılaşmanın biletlerinin 9 milyon dolarlık rekor kırdığı belirtildi.

Dövüşte iki boksöre 80 milyon dolar verileceği iddia edilirken Ağustos ayında Paul "40 milyon dolar kazanmak ve bir efsaneyi nakavt etmek için buradayım. Başka hiçbir şey umurumda değil" sözlerini söylemişti.

Müsabaka, bu gece 04.00'te başlayacak.

MİKE TYSON BOKS MAÇI​ HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Bu gece oynanacak olan müsabaka Netflix​ ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. İzlemek isteyenler bu gece 04.00'te Netflix platformu ile maçı canlı olarak takip edebilecek.