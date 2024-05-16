Netflix reklamlı abonelik hizmetinin Türkiye'ye bu yıl gelmesi bekleniyor
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
16 May 2024 18:20 - Güncelleme : 16 May 2024 18:25
Netflix’in reklamlı abonelik hizmeti, dünya genelinde 40 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Türkiye’ye ne zaman geleceği merak konusu olan bu hizmetin detayları neler? Kullanıcılar bu yeni plana ne kadar ödeyecek? İşte merak edilenler...
Netflix’in bir süredir uyguladığı reklamlı abonelik hizmeti, dünya genelinde büyük ilgi görüyor.
Şimdilik belirli ülkelere sunulan bu planın Türkiye’ye de gelmesi bekleniyor.
Netflix Türkiye yeni reklamlı abonelik sistemini ne zaman başlatacak henüz bilinmiyor.
İlk sunulduğunda bazı ülkelere verilen bu hizmet, şimdi dünya genelinde aylık 40 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı.
Dizi veya filmler içerisine 4-5 dakikalık reklamlar yerleştirilen bu plan sayesinde Netflix'in talep ettiği ücret daha düşük oluyor.
ABD’de yaklaşık %60 indirimle sunulan bu sistem, Türkiye’ye de aynı indirim oranı ile gelirse Netflix’in aylık ücreti yaklaşık 75 TL civarında olabilir.
Kaynak: TGRT Haber