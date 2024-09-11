Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti'den aday oldu

11 Eylül 2024 17:14 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 17:36

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada devletin müfettişine hakaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'ya soruşturma başlatıldı. Yaşanan gelişmenin ardından Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı hangi partili sorusu gündem oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada devletin müfettişine hakaret etmişti.

Hakaretin ardından Rasim Arı hakkında Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Vatandaşlar tarafından Rasim Arı hangi partili, kimdir, kaç yaşında gibi sorularının cevapları araştırılmaya başlandı.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI HANGİ PARTİLİ?

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde İYİ Parti'den aday olan Rasim Arı yüzde 52.02 ile Nevşehir Belediye Başkanı oldu.

NEVŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI RASİM ARI KİMDİR?

Rasim Arı, 1975 yılında Nevşehir'de dünyaya geldi.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olan Rasim Arı, yüksek lisansını ise Konya Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamladı.

Maliye bakanı Kemal Unakıtan, Devlet Bakanı Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanlıklarını yaptı.

2011 yılına gelindiğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Müşavirliği yapan Rasim Arı, 2015 yılında Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda görev aldı.

31 Mart 2019 tarihinde düzenlenen yerel seçimlerde Nevşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

Görevine 2021 yılına kadar devam eden Rasim Arı, sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etti.

2024 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti'den aday olarak tekrar Nevşehir Belediye Başkanı seçildi.

RASİM ARI'YA NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Rasim Arı, İmamoğlu ile yaptığı buluşmanın ardından yaptığı açıklamada "En önemli ve en kıymetli ortak noktamız ikimizde tetikçi bir müfettiş tarafından tehdit edilen iki tane belediye başkanıyız. Biliyorsunuz bir müfettiş 100 bin nüfuslu bir belediyeye de tetikçilik etmek için gelmişti. Sonra da 16 milyon nüfuslu bir belediyeye, belediye başkanına da tetikçilik için orada olmuştu" ifadelerini kullanmıştı.

Devletin yetkili başmüfettişi için kullandığı kelimeler nedeniyle Rasim Arı'ya soruşturma açıldı.