Nevşehir'de okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Kayseri ve Kırşehir'de okullar tatil edildi mi?

25 Kasım 2024 08:00 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 08:02

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışı nedeniyle birçok ile sarı ve turuncu kodlu uyarı verdi. Bu gelişmenin ardından Nevşehir, Kayseri ve Kırşehir’de okulların tatil edilip edilmediği merak konusu oldu.

Sıcaklık daha da düşüyor! 11 ile turuncu 13 ile sarı kod verildi: 25 Kasım hava durumu raporu

Sıcaklık daha da düşüyor! 11 ile turuncu 13 ile sarı kod verildi: 25 Kasım hava durumu raporu

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan kar yağışları sebebiyle 30 il ve ilçede okullar tatil​ edildi. Türkiye​'de etkisini gösteren kar yağışından dolayı öğrenciler 'Bugün okullar tatil mi?' sorusuna yanıt arıyor.

NEVŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Nevşehir​ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

KAYSERİ’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kayseri​ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.



Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

KIRŞEHİR’DE OKULLAR TATİL Mİ?

Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eğitime bir günlük ara verildiğini belirterek,

"Olumsuz hava şartları ve buzlanma sebebiyle ilimiz genelinde 25 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim okulları) eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarımızda çalışan engelli ve hamile personelimiz de bir gün izinlidir." açıklamasında bulundu.