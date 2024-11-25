Nevşehir'de yarın okullar tatil mi 26 Kasım? Bugün eğitime 1 gün ara verilmişti

25 Kasım 2024 15:59 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 16:07

Türkiye genelinde hakim olan soğuk hava dalgası etkisini sürdürürken valiliklerden okullar tatil açıklaması bekleniyor. Kar yağışı sebebiyle Nevşehir'de 25 Kasım günü derslere 1 gün ara verilmişti. 26 Kasım günü tatil durumu için gözler valiliğe çevrildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Türkiye​ genelinde kar yağışı​ için uyarıda bulunmuştu. Dün akşam etkisini gösteren kar yağışı sonrasında yollar kapanırken bazı illerde okullar 1 gün tatil edildi.

Nevşehir​ Valiliği tarafından tatil duyurusu bekleniyor.

YARIN OKULLAR TATİL​ Mİ NEVŞEHİR 26 KASIM?

26 Kasım Salı günü Nevşehir'de okulların tatil olacağına dair duyuru henüz gelmedi. Buna göre şu an için yarın Nevşehir'de okullarda eğitime devam edilecek.

Valilik tarafından tatil açıklaması gelmesi halinde Nevşehir, okulların tatil olduğu iller arasına girecek.

Nevşehir Valisi Ali Fidan, 25 Kasım Pazartesi günü okulların 1 gün tatil olduğunu şu sözlerle duyurmuştu:

"Saygıdeğer Nevşehirliler, sevgili öğrenciler, kıymetli veliler; İlimizde gece saatleri itibariyle etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle

İlimiz genelinde;

25 Kasım Pazartesi (Yarın) Eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel ise bir gün idari izinli sayılacaktır."

YARIN NEVŞEHİR'DE KAR YAĞACAK MI 26 KASIM?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü il il günlük ve haftalık hava durumu tahminlerini paylaşıyor. Salı günü beklenen hava durumuna göre yarın kar yağışının devam etmesi bekleniyor. Sıcaklıklar sabah -3 derecelerde olurken akşam saatlerinde -6 dereceye kadar düşecek.

Yayınlanan hava durumu şöyle: