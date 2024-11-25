Yarın okullar tatil mi? İşte 26 Kasım kar tatili olan iller

25 Kasım 2024 13:29 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:38

Türkiye'nin birçok ilinde yoğun kar yağışı başladı. Ülkenin doğusu kara gömülürken batısında da durum çok farklı değil. Kar yoğunluğunun arttığı illerde de okullar tatil edilmeye başlandı. İlk kar tatili haberi Erzincan'dan geldi. Ulaşımın durma noktasına geldiği kentte eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​'nün yaptığı açıklama ve uyarıların ardından birçok il yoğun kar yağışının etkisiyle beyaza büründü. Yüzlerce aracın yollarda kaldığı kentlerde köy yolları kapandı. Kar yağışı​nın durmaksızın devam ettiği illerden tatil haberleri de gelmeye başladı. Günlerdir kar yağışı etkisinde olan Erzincan'da okulların yarın da tatil edildiği duyuruldu.

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valilik yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği kaydedilen açıklamada, "İlimiz genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 26 Kasım Salı günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.