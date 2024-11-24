Yarın okullar tatil mi? 6 ilde eğitime kar engeli! İşte 25 Kasım kar tatili olan yerler

24 Kasım 2024 17:05 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 17:44

Nevşehir, Kayseri, Niğde ve Adana yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü​'nün peşe peşe yaptığı kar ve lodos uyarılarının ardından yurdun büyük bir kısmında kar yağışı​ başladı. Günlerdir devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar trafiğe kapanırken, okullara da 1 gün ara verildiği duyuruldu. Nevşehir​, Kayseri​, Niğde ve Adana'nın bazı ilçelerinde okullar tatil edildi.

KAYSERİ

Kayseri Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte eğitim öğretime, özel eğitim kurumları ve kurslar dahil 1 gün ara verildiği belirtildi. Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de izinli sayılacağı kaydedildi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili öğrenciler ilimizde devam etmekte olan yoğun kar nedeniyle 25 Kasım'da okullarımız 1 gün süreyle il genelinde tatil edilmiştir. Vali amcaları olarak tüm öğrencilerimizin bu kar tatilini kitap okuyarak ve kar topu oynayarak geçirmelerini rica ediyorum." ifadelerini kullandı.

NİĞDE

Valilikten yapılan açıklamada, kar ve buzlanma nedeniyle il genelinde eğitime 1 günlüğüne ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

NEVŞEHİR

Nevşehir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise bölgede aralıklarla devam eden kar, olası buzlanma riski ve olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi ve özel okullarda eğitim ve öğretimin 25 Kasım Pazartesi günü tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli, hamile, kronik hastalığı bulunanlarla çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden annelerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

ADANA'NIN BAZI İLÇELERİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Adana’nın Feke, Saimbeyli ilçelerinde köy okullarında Tufanbeyli ilçesinde ise komple yoğun kar yağışı ve fırtına nedeni eğitime 1 gün ara verildi.

Feke ve Saimbeyli ilçe kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeni ile köy okullarında eğitime pazartesi günü ara verilmiştir” denildi. Tufanbeyli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada ise tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

ORDU'DA DA OKUL TATİL EDİLDİ

Ordu Valiliği de yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 ilçenin tamamında, bir ilçede ise kısmen eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

GÜMÜŞHANE'DEN DE TATİL HABERİ GELDİ

Gümüşhane'de bugün sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının 25 Kasım tarihine kadar devam edeceği ve hava sıcaklığının düşmesine bağlı olarak yollarda oluşacak buzlanmayla birlikte ulaşımda aksamalar olabileceği değerlendirilerek, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm resmi ve özel eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında eğitime 1 günlüğüne ara verildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kalp ve böbrek yetmezliği ile kanser ve kronik ağır hastalığı olan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin de 1 günlüğüne idari izinli sayılacağı kaydedildi.