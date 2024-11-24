Fırtına ve sağanak Türkiye'yi esir aldı! AFAD ve Meteoroloji'den uyarılar sürüyor: Telefonlara SMS gönderildi

24 Kasım 2024 14:19 - Güncelleme : 24 Kasım 2024 14:34

Türkiye birkaç gündür fırtına ve sağanak yağışın etkisi altında... Özellikle ülkenin batısında ve güneyinde etkili olan fırtına günlük hayatı felç etmiş durumda. Meteoroloji ve AFAD'dan vatandaşlara uyarılar gelmeye devam ediyor. Turuncu kodla alarm verilen şehirlerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS gönderildiği öğrenildi.

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Türkiye​, balkanlardan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Ülkenin güney ve batı kesimlerinde fırtına​ ve sağanak yağış​ birkaç gündür etkisini sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) günlerdir peş peşe uyarılarda bulunuyor. MGM'nin son hava durumu​ raporunu değerlendiren AFAD; bugün itibarıyla 30 şehre "sarı", 20 şehre "turuncu", yarın ise 16 şehre "sarı", 13 şehre "turuncu" kodla yağış uyarısı verildiği hatırlattı.

Turuncu kodla uyarılan kentlerde yaşayan vatandaşlara AFAD tarafından SMS gönderildiği, illerdeki ses ve anons sistemleri aracılığıyla bilgilendirme yapıldığı bildirildi.

SEL, SU BASKINI, FIRTINA VE BUZLANMAYA DİKKAT!

AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Turuncu ve sarı uyarı verilen illerimizde toplam 6 bin 747 personel, 2 bin 853 araç görev yapmaktadır. Kar ve tipi nedeniyle kapanan yolları açma çalışmaları, enerji kesintisi yaşanan noktalardaki çalışmalar kesintisiz devam etmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, yükseklerde buzlanma, don ve tipiyle ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz"

SARI VE TURUNCU KODLA UYARILAN İLLER

İşte Meteoroloji'nin 25 Kasım tarihli hava durumunda sarı ve turuncu kodla uyardığı iller;





Adana (Turuncu)

Adıyaman

Ağrı

Amasya

Antalya (Turuncu)

Artvin

Bingöl

Bitlis

Bolu (Turuncu)

Burdur

Diyarbakır

Elazığ

Erzincan (Turuncu)

Erzurum

Gaziantep

Giresun (Turuncu)

Gümüşhane (Turuncu)

Hakkari

Hatay

Isparta

Mersin (Turuncu)

Kars

Kastamonu (Turuncu)

Kayseri

Konya

Malatya

K.Maraş (Turuncu)

Mardin

Muğla

Muş

Nevşehir

Niğde

Ordu (Turuncu)

Rize (Turuncu)

Samsun

Siirt

Sinop

Sivas (Turuncu)

Tokat (Turuncu)

Trabzon (Turuncu)

Tunceli (Turuncu)

Şanlıurfa

Van

Yozgat

Zonguldak (Turuncu)

Aksaray

Bayburt (Turuncu)

Karaman

Batman

Şırnak

Bartın

Karabük (Turuncu)

Kilis (Turuncu)

Osmaniye

Düzce (Turuncu)

ORHAN ŞEN KAR YAĞIŞI BEKLENEN 8 İLİ AÇIKLADI!

Öte yandan MGM tarafından günlerdir yapılan uyarıların ardından yurdun büyük bir bölümünde kar yağışı başladı. Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak kar yağışı için saat vererek uyardı. Şen, kar yağışının oldukça yoğun geçeceği 8 ili de açıkladı. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN