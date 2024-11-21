Fırtına, sağanak, sel, yıldırım... Felaket uyarıları peş peşe geliyor! Meteoroloji, AFAD, AKOM: Telefonlara SMS gönderildi

21 Kasım 2024 15:32 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 15:32

Ülkenin büyük bir bölümü fırtınalı ve sağanak yağışlı havanın etkisi altına girdi. İstanbul olmak üzere birçok kentte lodos etkili oluyor. Meteoroloji, AFAD ve AKOM'dan vatandaşlara peş peşe uyarılar yapıldı. Akşam saatlerine doğru fırtınanın ve sağanak yağışın etkisini daha da artıracağı bildirilirken vatandaşların telefonuna SMS gönderildi.

Orhan Şen'den İstanbul için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak için saat verdi: 'Hava karışacak'

Orhan Şen'den İstanbul için kritik uyarı! Kuvvetli sağanak için saat verdi: 'Hava karışacak'

Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 21 Kasım Perşembe İstanbul hava durumu

Bugün İstanbul'da yağmur var mı? 21 Kasım Perşembe İstanbul hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü​'nün (MGM) 49 il için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından, birçok şehirde şiddetli sağanak ve fırtına​ etkisini gösterdi.

DALGALAR KIYIYI DÖVDÜ

Sahil bölgelerinde dalgalar mendireği aşarken, çok sayıda çatı uçtu ve ağaçlar devrildi. İstanbul Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaşması, iniş yapmaya çalışan uçakların havada tur atmasına neden oldu.

MGM VE AFAD'DAN PEŞ PEŞE UYARILAR

Ülkenin birçok kentinde fırtına ve sağanak yağış​ etkisin artırmaya devam ederken Meteoroloji ve AFAD'dan peş peşe uyarılar da gelmeye devam ediyor.

TELEFONLARA SMS GÖNDERİLDİ

AFAD'dan yapılan açıklamada, şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Antalya turuncu kodla 30 ile ise sarı kodlu uyarıda bulunulduğu bildirildi. Turuncu kodla uyarılan Antalya'da vatandaşlara SMS ile bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

SEL, SU BASKINI, YILDIRIM, DOLU UYARISI

AFAD'ın açıklamasının devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum oluşma riski, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz"

UÇAKLAR İNİŞ YAPAMIYOR

Öte yanda İstanbul Havalimanı çevresinde rüzgar hızının 41 knota ulaştı. Havalimanına iniş için alçalan uçaklar havada tur atmak zorunda kalırken bazı uçaklar ise pisti pas geçti. Yetkililerden lodosa rağmen havalimanında operasyonun sorunsuz şekilde devam ettiği bilgisi edinildi.

ORHAN ŞEN'DEN İSTANBUL İÇİN KRİTİK UYARI!

Öte yandan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için uyarılarını sıraladı. Kuvvetli sağanak için saat veren Orhan Şen, 'İstanbul'a kar yağar mı?' sorusuna da cevap verdi. HABERİN DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN