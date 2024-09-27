Nöbetçi noterler cumartesi günü 09.00 ile 16.00 aralığında çalışıyor

27 Eylül 2024 15:13 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 15:22

Resmi kamu hizmeti olan noterde işleri olan vatandaşlar hafta sonu açık mı merak ediyordu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de cumartesi ve pazar günleri noter çalışma saatleri gündemde.

Hafta içi 09.00'da mesaiye başlayan ve 17.00'da sonlandıran noterlerden belge alacak olan vatandaşlar cumartesi​ çalışıp çalışmadığını araştırmaya başladı.

2024 yılında hafta sonu​ mesai saatleri belli oldu.

NOTERLER HAFTA SONU AÇIK MI, KAPALI MI?

Noterler, devlet kurumu olduğu için hafta sonu hizmet vermiyor. İşlerini gerçekleştirmek isteyenler hafta içi mesai saatlerinde işlemlerini yapabilecek.

Hafta sonu acil olan durumlar için ise nöbetçi noterler açık oluyor. Hangi gün hangi noterin açık olduğunu internet üzerinden aratabiliyorsunuz. Belirli günlerde açık olanlara anlık olarak erişebilirsiniz.

NÖBETÇİ NOTERLER CUMARTESİ GÜNÜ ÇALIŞIYOR MU?

Devlet kurumu olmasından dolayı hafta sonu kapalı olan noterler cumartesi ve pazar​ günleri nöbetçi olarak hizmet veriyor.

Nöbetçi noterler cumartesi günü 09.00 - 16.00 aralığında çalışırken pazar günleri 10.00 - 14.00 aralığında çalışıyor. Resmi tatillerde de kapalı oluyor.

NOTER​ HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ 2024

Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri noterler 09.00'da çalışmaya başlıyor ve 17.00'a kadar açık oluyor.

12.30 ile 13.30 aralığında ise öğle arası olmasından dolayı hizmet vermiyor.