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 | Sumru Tarhan

Nüfus müdürlüğü hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? Çalışma saatleri 2025

Nüfus müdürlüklerinde işi olanların gündeminde nüfus müdürlüklerinin hafta sonu çalışıp çalışmadığı yer aldı. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyenler hafta içi mesai saatleri içerisinde işlemlerini tamamlarken yetişmeyenler hafta sonu çalışma durumunu araştırıyor.

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Nüfus müdürlüğü hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? Çalışma saatleri 2025
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 10:51

, kimlik gibi önemli işlemlerini nüfus müdürlüklerin tamamlamak isteyenler hafta sonu açık olup olmadığını merak ediyor. Nüfus müdürlüklerinin .

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU AÇIK MI?

Her gün binlerce kişinin ziyaret ettiği nüfus müdürlükleri hafta içi mesai saatleri içerisind hizmet verirken hafta sonu hizmet vermiyor. LGS, YKS sınavı gibi önemli günlerde belirli sürelerde açık olan nüfus müdürlükleri normal zamanda hafta sonu kapalı oluyor.

Nüfus müdürlüğü hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? Çalışma saatleri 2025

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA SAATLERİ 2025

Adres Kayıt İşlemleri, İşlemleri, Pasaport İşlemleri, Doğum ve Ölüm Bildirimi, Nüfus Kayıt Örneği ve Boşanma Bildirimleri gibi işlemlerin gerçekleştirildiği nüfus müdürlükleri hafta içi 08.30 ile 17.30 aralığında hizmet veriyor. Öğle arası ise 12.30 ile 13.30 aralığında uygulanıyor.

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ETİKETLER
#çalışma saatleri
#nüfus müdürlüğü
#kimlik kartı
#pasaport
#Hafta Sonu Sonrası Stres
#Aktüel
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