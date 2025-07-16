Dürziler Müslüman mı, hangi dine mensup? Yaklaşık 1,5 milyon nüfusları var

Dürziler, Ortadoğu’da köklü bir geçmişe sahip, kendine özgü inançlarıyla kapalı bir topluluktur. Dürzi kimliği ve dini statüsü, tarihsel ve teolojik açıdan sıkça tartışma konusu olmaktadır.

DÜRZİLER MÜSLÜMAN MI?

Dürziler, kendilerini “Muvahhidun” (tektanrıcılar) olarak tanımlar ve inançlarının İslam’ın bir kolu olduğunu iddia etmezler. Dürzilik, İslam’ın İsmaili mezhebinden köken alsa da, zamanla ana akım İslam’dan ayrılarak bağımsız bir inanç sistemi geliştirmiştir.Bbu nedenle çoğu Sünni ve Şii Müslüman, Dürzileri Müslüman olarak görmez.

Dürziler, Kur’an’ı kutsal metin olarak kabul etse de, ibadetlerinde İslam’ın beş şartını uygulamaz ve kendi kutsal metinleri olan Hikmet Mektupları’nı temel alır. Ayrıca, reenkarnasyon inancı ve Fatımi Halifesi Hakim bi-Emrillah’ı ilahi bir figür olarak görmeleri, Dürziliği İslam’dan ayıran temel unsurlardandır.

DÜRZİLER YAHUDİ Mİ, HANGİ IRK?

Dürziler Yahudi değildir ve Yahudilikle teolojik veya tarihsel bir bağlantıları bulunmamaktadır. Dürzilik, İslam’ın İsmaili mezhebinden türemiş bir inanç sistemi olup, Yahudilikle herhangi bir bağı yoktur.

Dürziler, belirli bir ırka mensup olmayıp, etnik ve dini bir topluluk olarak tanımlanır. Çoğunlukla Arap kökenli olan Dürziler, Lübnan, Suriye ve İsrail’de Arapça konuşur ve kendilerini kültürel olarak Arap dünyasının bir parçası olarak görür. Ancak dini kimlikleri, etnik kökenlerinden daha ön plandadır.

DÜRZİLER HANGİ DİNE MENSUP?

Dürzilik, İslam’dan türemiş, ancak bağımsız bir din olarak kabul edilir. Akademisyenler, Dürziliği İslam, Gnostisizm, Neoplatonizm ve diğer felsefi geleneklerin bir sentezi olarak sınıflandırır. Dürziler, tektanrıcılığa inanırlar.

TÜRKİYE'DE DÜRZİ VAR MI?

Dürziler, çoğunlukla Lübnan, Suriye, İsrail ve Ürdün’de yaşarken, diaspora toplulukları Kuzey Amerika, Avrupa ve Avustralya’da bulunmaktadır. Dürzilerin Türkiye’de kayda değer bir varlığından söz edilemez.

DÜRZİLER KİMDİR?

Dürziler, 11. yüzyılda Mısır’daki Fatımi Halifeliği döneminde ortaya çıkan ve Hamza ibn Ali ibn Ahmad tarafından sistemleştirilen bir dini topluluktur. Dürzilik, İslam’ın İsmaili mezhebinden köken almış, ancak kendine özgü inanç ve uygulamalarıyla ayrı bir din haline gelmiştir.

Dürziler, yaklaşık 1-1,5 milyon nüfusa sahip olup, Lübnan, Suriye, İsrail ve Ürdün’de yoğunlaşmıştır. Kapalı bir topluluk olarak, dışarıdan evlilik veya din değiştirme yoluyla Dürzi olunmaz. Dürzi kimliği, yalnızca doğuştan gelen bir aidiyetle sınırlıdır.