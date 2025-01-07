Nvidia GeForce RTX 5070 Türkiye fiyatı ne kadar?

07 Ocak 2025 18:23 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:31

Nvidia, RTX 5000 serisi ekran kartlarını CES 2025'te tanıttı. RTX 5070'in Türkiye fiyatı açıklandı. Bu model, performansıyla RTX 4090'ın seviyesinde olup, yapay zeka destekli yenilikler ve enerji verimliliğiyle dikkat çekiyor. Serinin diğer modelleri RTX 5070 Ti, RTX 5080 ve RTX 5090 ise sırasıyla 34.959 TL, 46.679 TL ve 92.849 TL fiyat etiketiyle sunuluyor.

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Nvidia​'nın CES 2025 etkinliğinde tanıttığı RTX 5000 serisi, performans ve yeniliklerle oyunseverleri heyecanlandırdı. İşte RTX 5070 ve diğer modellerin Türkiye​ fiyatları.

NVİDİA GEFORCE RTX 5070 TÜRKİYE FİYATI

RTX 5070, Nvidia'nın RTX 5000 serisinin en düşük modeli olmasına rağmen, performans açısından önceki neslin amiral gemisi RTX 4090 ile eşdeğer bir deneyim sunuyor. Türkiye'de 25.649 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek olan RTX 5070, oyunseverler için uygun bir fiyat performans dengesi sunuyor.

Nvidia'nın yeni nesil Blackwell mimarisi ile donatılan RTX 5070, 4000 AI TOPS (Toplam İşlem Gücü) ve 1.8 TB/s bellek bant genişliği gibi özellikleriyle öne çıkıyor. Bu, serinin önceki nesillere kıyasla önemli bir gelişme kaydettiğini gösteriyor.

RTX 5070 FİYAT NE KADAR OLACAK?

RTX 5070, ABD'de $549 fiyat etiketiyle satışa sunulurken, Türkiye'deki fiyatı 25.649 TL olarak açıklandı. Bu fiyat, oyun severler için RTX 4090 seviyesinde performansı daha erişilebilir hale getiriyor.

RTX 5070'nin bu fiyatıyla, özellikle 4K çözünürlükte ve yüksek ayarlarda akıcı oyun deneyimi yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek olduğu söylenebilir. Nvidia'nın DLSS gibi yapay zeka destekli teknolojileriyle birlikte, bu kartın performansı daha da artıyor.

RTX 5070 Tİ FİYATI NE KADAR?

RTX 5070 Ti, RTX 5070'in bir üst modeli olarak, daha yüksek performans isteyen kullanıcılar için tasarlandı. Türkiye'deki fiyatı 34.959 TL olarak belirlendi. ABD'de ise $749 fiyat etiketiyle satılacak.

Bu model, RTX 5070'e kıyasla daha fazla CUDA çekirdeği ve daha geniş bellek bant genişliği sunuyor. Bu da, daha yüksek çözünürlüklerde ve daha karmaşık oyunlarda üstün performans anlamına geliyor.

RTX 5090 FİYAT KAÇ TL, KAÇ DOLAR?

RTX 5090, RTX 5000 serisinin en üst modeli ve en yüksek performansı vaat ediyor. Türkiye'de 92.849 TL fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak olan RTX 5090, ABD'de $1,999 fiyatla satılacak.

Bu kart, 92 milyon transistör ve 1.8 TB/s bellek bant genişliği ile, Nvidia'nın şimdiye kadar ürettiği en güçlü ekran kartı konumunda. RTX 5090, profesyonel uygulamalar ve en yüksek grafik ayarlarında oyun oynamak isteyen kullanıcılar için tasarlandı.

Nvidia RTX 5070 Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

RTX 5070'in Türkiye fiyatı 25.649 TL olarak belirlendi.

RTX 5070 ve RTX 5070 Ti Arasındaki Fark Nedir?

RTX 5070 Ti, RTX 5070'e kıyasla daha fazla CUDA çekirdeği ve daha yüksek bellek bant genişliği ile daha üstün performans sunar. Türkiye'de RTX 5070 Ti'nin fiyatı 34.959 TL'dir.

RTX 5000 Serisi Hangi Yenilikleri Getiriyor?

RTX 5000 serisi, yapay zeka destekli işlemciler, daha yüksek AI TOPS ve artırılmış bellek bant genişliği ile öne çıkıyor.

RTX 5090 Performansı Nasıl?

RTX 5090, Nvidia'nın en güçlü ekran kartı olup, 4000 AI TOPS ve 380 RT TFLOPS ile profesyonel uygulamalar ve en yüksek grafik ayarlarında olağanüstü performans sunar.

RTX 5080 Fiyatı Ne Kadar?

RTX 5080, Türkiye'de 46.679 TL, ABD'de ise $999 fiyatla satışa sunulacak.