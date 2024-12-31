Nvidia’dan 700 milyon dolarlık hamle

31 Aralık 2024 16:03 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 16:08

Nvidia, yapay zeka yazılım firması Run:ai'yi 700 milyon dolara satın aldı. Şirket, yazılımlarını açık kaynak yapmayı planlıyor. Bu hamle, yapay zeka alanında Nvidia'nın gücünü daha da artıracak!

Teknoloji dünyasının devlerinden Nvidia​, yapay zeka yazılım şirketi Run:ai'yi satın aldı. Nisan ayında başlayan süreç, nihayet tamamlandı. Nvidia, bu satın alımla yapay zeka alanında elini daha da güçlendirdi. Satışın yaklaşık 700 milyon dolar değerinde olduğu iddia ediliyor.

Run:ai, GPU​'ları daha verimli organize etmek için kullanılan bir yazılım geliştiriyor. 2018 yılında kurulan şirket, Nvidia ile 2020’den beri yakın bir iş birliği içindeydi. Hatta Run:ai'nin yazılımları sadece Nvidia’nın ürettiği GPU’larla çalışıyor.

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Run:ai’nin kurucuları Omri Geller ve Ronen Dar, Nvidia bünyesine geçmelerine rağmen açık kaynak felsefesinden vazgeçmeyeceklerini açıkladı. İkili, “Amacımız, yapay zeka ekiplerine istedikleri araçları, platformları ve çerçeveleri seçme özgürlüğü sunmak. Nvidia çatısı altında, iş birliği yaptığımız ekosistemi daha da güçlendireceğiz” dedi.

Şirketin yazılımlarının açık kaynak olarak sunulacağı duyurulsa da bunun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceği hakkında detay verilmedi. Bu kararın, hem Run:ai’nin kendi prensiplerinden hem de Nvidia’nın ABD ve AB’deki düzenleyici kurumların onayını kolayca alabilmesi için alınmış olabileceği düşünülüyor.

NVİDİA’NIN STRATEJİSİ NE?

Nvidia, yapay zeka dünyasında sadece donanımlarıyla değil, yazılımlarıyla da lider olmayı hedefliyor. Şirketin kapalı kaynaklı CUDA yazılımı, 2007’den beri sektörde büyük bir avantaj sağlıyor. Ancak bu hamle, AMD ve Intel gibi rakip firmaların rekabet stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir.

Run:ai’nin açık kaynak yazılımı, Nvidia’nın rakiplerinin işini zorlaştırabilir. Ancak, Nvidia’nın bu yazılımla genişletilmiş hizmetler sunup sunmayacağı hala net değil.

Bu satın almayla Nvidia, yapay zeka alanındaki etkisini daha da artırdı. Rakip firmaların nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu.