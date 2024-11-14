O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlıyor, jürileri kim? Başvurular başladı

14 Kasım 2024 09:15 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 09:26

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye programı her sene izleyiciden tam not alıyor. Birçok yarışmacının katıldığı programın 2025 senesinde başlayacağı tarih henüz duyurulmazken başvuruların alınmaya başladığı duyuruldu. Gözler jürilere çevrildi.

Acun Ilıcalı'nın sunuculuğunu üstlendiği O Ses Türkiye 2025 programının başlayacağı tarih bekleniyordu. Acun Medya tarafından yapılan paylaşıma göre yarışmanın 2025 başvuruları başladı.

4 jürinin sahneye çıkan sesleri yorumladığı ve takımına aldığı O Ses Türkiye 2025 yarışmasının başvurularının başlamasıyla beraber jürilerin kim olacağı da gündeme geldi.

O SES TÜRKİYE 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ses yarışması olan O Ses Türkiye'nin 2025 yılında ekranlara geleceği tarih duyurulmadı. Acun Medya tarafından şu an için yarışmanın başvurularının başladığı duyuruldu.

Yarışmanın Masterchef Türkiye programının sona ermesiyle beraber ekranlara gelmesi tahmin edilirken şu an için herhangi bir tarih duyurusu gelmedi.

O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİLERİ KİM?

Yarışmaya bu yıl yer alacak olan jüriler henüz duyurulmadı. Uzun yıllar boyunca ekranlarda yer alan yarışmada çeşitli isimler jürilik görevini üstlenirken bu senenin isimleri paylaşılmadı.

Yarışmanın başlangıç tarihiyle beraber jüri koltuğunda oturacak olan sanatçıların da duyurulması bekleniyor. Son sezonda jüri koltuğunda Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk oturmuştu.

O SES TÜRKİYE 2025 BAŞVURU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Yarışmaya katılmak isteyenler TV8 internet sitesi üzerinden başvuru işlemlerini tamamlayacak.

Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan duyuru ise şöyle oldu:

"Sesine güveniyorsan, jüri üyelerini kendine hayran bırakacağına inanıyorsan hemen başvur!"