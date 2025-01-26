O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 25 Ocak'ta başlayacağı iddia edilmişti
Uzun bir aranın ardından O Ses Türkiye programı ekranlara tekrardan dönüyor. Popüler programın geçtiğimiz günlerde jürilerinin kim olacağı başlamıştı. Çekimleri de başlayan O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı gündem oldu.
TV 8 ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye programı 2022 yılında sona ermişti.
Program sadece yılbaşında yayınlanan özel bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyordu.
31 Aralık 2024 tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün ardından Acun Ilıcalı programın tekrardan başlayacağını açıklamıştı.
İzleyiciler tarafından O Ses Türkiye 2025 ne zaman başlayacak sorusunun cevabı araştırılıyor.
O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?
O Ses Türkiye programının çekimleri 2025 Ocak ayının başlarında başladı. Programın 25 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara geleceği iddia edilmişti.
Ancak programın yeni bölümü iddia edilen tarihte yayınlanmadı. O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.
Konuyla ilgili kanal veya Acun Ilıcalı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.
O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM 2025?
O Ses Türkiye programında yarışmacılar katılarak şarkı söylüyor.
En iyi şarkı söyleyen yarışmacının galibiyet aldığı programın 2025 sezonunun jürilerinin ise Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin olduğu açıklandı.