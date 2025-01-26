O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 25 Ocak'ta başlayacağı iddia edilmişti

26 Ocak 2025 12:39 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 13:05

Uzun bir aranın ardından O Ses Türkiye programı ekranlara tekrardan dönüyor. Popüler programın geçtiğimiz günlerde jürilerinin kim olacağı başlamıştı. Çekimleri de başlayan O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı gündem oldu.

O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kimin şampiyon olduğu belli oldu

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kimin şampiyon olduğu belli oldu

TV 8 ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı​'nın yaptığı O Ses Türkiye​ programı 2022 yılında sona ermişti.

Program sadece yılbaşında yayınlanan özel bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyordu.

31 Aralık 2024​ tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün ardından Acun Ilıcalı programın tekrardan başlayacağını açıklamıştı.

İzleyiciler tarafından O Ses Türkiye 2025​ ne zaman başlayacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

O Ses Türkiye programının çekimleri 2025 Ocak ayının başlarında başladı. Programın 25 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara geleceği iddia edilmişti.

Ancak programın yeni bölümü iddia edilen tarihte yayınlanmadı. O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Konuyla ilgili kanal veya Acun Ilıcalı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM 2025?

O Ses Türkiye programında yarışmacılar katılarak şarkı söylüyor.

En iyi şarkı söyleyen yarışmacının galibiyet aldığı programın 2025 sezonunun jürilerinin ise Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin olduğu açıklandı.