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O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 25 Ocak'ta başlayacağı iddia edilmişti

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
26 Ocak 2025 12:39 - Güncelleme : 26 Ocak 2025 13:05
O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 25 Ocak&#039;ta başlayacağı iddia edilmişti

Uzun bir aranın ardından O Ses Türkiye programı ekranlara tekrardan dönüyor. Popüler programın geçtiğimiz günlerde jürilerinin kim olacağı başlamıştı. Çekimleri de başlayan O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı gündem oldu.

TV 8 ekranlarında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yaptığı O Ses Türkiye programı 2022 yılında sona ermişti.

Program sadece yılbaşında yayınlanan özel bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyordu.

31 Aralık 2024​ tarihinde yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel bölümünün ardından Acun Ilıcalı programın tekrardan başlayacağını açıklamıştı.

İzleyiciler tarafından O Ses Türkiye 2025​ ne zaman başlayacak sorusunun cevabı araştırılıyor.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 25 Ocak'ta başlayacağı iddia edilmişti - 1. Resim

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

O Ses Türkiye programının çekimleri 2025 Ocak ayının başlarında başladı. Programın 25 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara geleceği iddia edilmişti.

Ancak programın yeni bölümü iddia edilen tarihte yayınlanmadı. O Ses Türkiye'nin ne zaman başlayacağı hakkında net bir bilgi bulunmuyor. 

Konuyla ilgili kanal veya Acun Ilıcalı tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? 25 Ocak'ta başlayacağı iddia edilmişti - 2. Resim

O SES TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM 2025?

O Ses Türkiye programında yarışmacılar katılarak şarkı söylüyor.

En iyi şarkı söyleyen yarışmacının galibiyet aldığı programın 2025 sezonunun jürilerinin ise Gökhan Özoğuz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin olduğu açıklandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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