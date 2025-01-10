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O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
10 Ocak 2025 16:38 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 16:39
O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

O Ses Türkiye yarışması uzun bir aranın ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Çekimleri başlayacak O Ses Türkiye 2025'in jüri üyeleri de belli oldu.

MasterChef Türkiye yarışmasının final olmasının ardından başlayacak O Ses Türkiye 2025, yeni kadrosuyla sosyal medyayı salladı. Acun Ilıcalı'nın O Ses Türkiye Yılbaşı gecesinde tarih verdiği yarışma O Ses Türkiye 2025'in kadrosunda Murat Boz yer almazken, yeni isimler ise gündem oldu. 

O SES TÜRKİYE 2025 JÜRİ ÜYELERİ 

O Ses Türkiye 2025 jüri üyeleri belli oldu. Geçtiğimiz yıl kadroda olmayan Hadise ile Gökhan Özoğuz bu yıl O Ses Türkiye 2025 jüri kadrosunda yer aldı. 

O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu! Sosyal medya ikiye bölündü - 1. Resim

Bu yıl O Ses Türkiye'de Murat Boz yer almazken, Beyazıt Öztürk geçen sene olduğu gibi bu yıl da yarışmada yer aldı. Bu senenin en şaşırtan ismi ise Melike Şahin oldu. 

O Ses Türkiye jüri üyeleri belli oldu! Sosyal medya ikiye bölündü - 2. Resim

O SES TÜRKİYE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye 2025 sezonunun 25 Ocak 2025 tarihinde başlayacağını duyurdu. Yarışma, 2022 yılında son kez ekranlara gelmiş ve şampiyon Hasan Koçak olmuştu. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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