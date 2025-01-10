Ferdi Tayfur'un şarkılarını söylemek isteyenler izin almak zorunda! Nedeni ortaya çıktı

10 Ocak 2025 12:35 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 12:35

Organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur, "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı, herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim" demişti. Hukuki yollara başvurmadığı ortaya çıkan Ferdi Tayfur'un şarkılarını söylemek isteyenler izin almak zorunda kalacak.

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından en çok konuşulan konulardan biri mal varlığı biri ise şarkılarının telif hakkı oldu. Ferdi Tayfur'un ölmeden önce söylediği "Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım. MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek." sözleri üzerine şarkılarının kullanılabileceği öne sürüldü.

"FERDİ TAYFUR'UN ŞARKILARINI İZİNSİZ SÖYLEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül Ferdi Tayfur'un şarkılarını izinsiz söylemenin mümkün olmadığını belirterek, Ferdi Tayfur'un; “Eserlerimi isteyen izinsiz okuyabilir” açıklamasına rağmen MESAM’a böyle bir yazılı başvuruda bulunmadığını belirtti. Ergül; “Tayfur’un eserlerini okumak isteyenler ailesinden izin almak zorunda. MESAM'a bu yönde gelmiş herhangi bir dilekçesi bulunmuyor. Bu nedenle Ferdi Tayfur şarkılarını okumak isteyenler, kanuni varislerinden izin almak zorundalar. Aksi takdirde maddi ve manevi tazminat davalarıyla karşı karşıya kalırlar." dedi.

"ŞARKILARIMI HERKES SÖYLESİN"

2 Ocak'ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur, sağlığında şarkılarıyla ilgili; "Hayattayken de öldüğüm zaman da benim şarkılarımı, herkes ödeme yapmadan dinleyebilsinler diye söyleyeceğim. Çünkü o şarkıları benim çocuklarım ya da mirasçılarım yapmadı. Ben yaptım o şarkıları ve halk duysun diye, insanlar faydalansın diye yaptım. MESAM'a bir dilekçe yazacağım ve isteyen herkes benim şarkılarımı izin almadan okuyabilecek." demişti.