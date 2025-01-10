Ferdi Tayfur'un miras kavgasına İzzet Yıldızhan da dahil oldu! "Herkes mağdur olur"

10 Ocak 2025 09:59 - Güncelleme : 10 Ocak 2025 10:02

Arabesk müziğinin sevilen ismi Ferdi Tayfur'un vefatı sonrası çocuklarının arasında yaşanan sorunlar gündemden düşmüyor. Son olarak Ferdi Tayfur'un mirası gündem olurken konuya İzzet Yıldızhan da dahil oldu. İzzet Yıldızhan Ferdi Tayfur'un 9 çocuğuna seslenerek, "Herkes mağdur olur" dedi.

Ferdi Tayfur'un bilinmeyen mülkleri de çıktı! Sadece telif geliri 35 milyon TL

Ferdi Tayfur'un bilinmeyen mülkleri de çıktı! Sadece telif geliri 35 milyon TL

Ferdi Tayfur​'un vefatının ardından cenaze töreninde ünlü türkücünün Necla Nazır'dan dünyaya gelen kızı Tuğçe Tayfur​'un yaşadığı tartışma günlerce konuşulmuştu. Ferdi Tayfur'un 9 çocuğu arasında devam eden tartışmaya İzzet Yıldızhan da dahil oldu.

İZZET YILDIZHAN'DAN FERDİ TAYFUR'UN ÇOCUKLARINA SİTEM

İzzet Yıldızhan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un ardından "Ülke için çok güzel şarkılar yaptı. Çocukluğumuzdan beri dinledik. Ferdi Abi'nin hep karşılığını vardı" dedi. "Tayfur'un ölümü sonrası aile arasındaki miras kavgası çıktı. Sizin de geniş bir aileniz var. Ne düşünüyorsunuz?" sorusuna da cevap veren İzzet Yıldızhan, Ferdi Tayfur'un çocuklarına öfke kustu.

İzzet Yıldızhan, Ferdi Tayfur'un vefatının ardından miras kavgalarının yaşanmasına da değinerek, "Dokuz çocuğum var. Onlarla ağladım, onlarla güldüm. Çok üzücü bir olay. Birbirlerine girmemeleri lazımdı. Miras haktır zaten! Birbirine girerlerse hepsi mağdur olur, babanın da kemikleri sızlar. Çocukların medeni olarak masaya oturup, kardeş gibi masadan kalkmaları gerekiyor.

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı probleme de değinen İzzet Yıldızhan, "Babalar haklıdır. Bazı çocukların kırgınlıkları olabiliyor ama bu biraz evlatlarımızın şımarıklığının getirdiği özgüvenden kaynaklı. Ama evlatlar anne-babasına yaşattıklarını yaşar." dedi.