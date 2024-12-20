O Ses Türkiye Yılbaşı jüri üyeleri belli oldu! Sürpriz bir isim gündem oldu

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

20 Aralık 2024 20:02 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 20:28

O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 özel programı için yarışacak isimler kadar jüri üyeleri de merak ediliyor. 2025 özel programında jüride yer alan bir isim ise sosyal medyada gündem oldu.

O Ses Türkiye Yılbaşı 2025 için beklenen haber geldi. Sevilen şarkı yarışmasının 2025 yılbaşı özel bölümünde sahneye çıkacak isimler kadar jüri üyelerinin kim olacağı da merak edilenler arasında yer alıyordu. O SES TÜRKİYE YILBAŞI JÜRİ ÜYELERİ KİM OLDU? 31 Aralık 2024 Salı akşamı yayınlanacak O Ses Türkiye Yılbaşı programının jüri üyeleri belli oldu. Jüri koltuğuna oturan Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin yanında büyük sürpriz olarak ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın yer aldığı görüldü. O SES TÜRKİYE YILBAŞI KİMLER SAHNE ALACAK? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi isimlerin sahne alacağı da açıklandı. Yalı Çapkını dizisinden Beril Pozam ve Ersin Arıcı sahnede olacak. Kızılcık Şerbeti’nden Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör de O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’de yarışacak. Deniz Baysal ile Barış Yurtçu çifti, Aslıhan Güner, Kızıl Goncalar dizisinin yıldızı Mert Turak ve Dilan Çiçek Deniz açıklanan isimler arasında yer alıyor. Yarışmada Giray Altınok, Diren Polatoğulları, Barış Kılıç, Esra Bilgiç, Aleyma Tilki, Doğukan Güngör, Eser Yenenler – Berfu Yenenler ve Nalet Bebe (Ömer Başdoğan) gibi ünlü isimler katılıyor. Sıkça Sorulan Sorular O Ses Türkiye Yılbaşı ne zaman? 31 Aralık gecesi yayınlanacak. İlgili Haberler O Ses Türkiye Yılbaşı jürisinde beklenmedik değişim! Acun Ilıcalı seçimini yaptı Aslıhan Güner, Deniz Baysal ve Dilan Çiçek Deniz O Ses Türkiye Yılbaşı Özel'de! O Ses Türkiye Yılbaşı programında sürpriz isim! Esra Bilgiç de şarkı söyleyecek