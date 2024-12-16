O Ses Türkiye Yılbaşı programında sürpriz isim! Esra Bilgiç de şarkı söyleyecek

16 Aralık 2024 12:17 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 12:26

Fenomen yarışma programı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programının yarışmacıları belli olmaya başladı. Jüri koltuğunda Hadise, Murat Boz ve Gökhan Özoğuz'un yer aldığı yarışmada, son olarak Kanunsuz Topraklar dizisinde rol alan Esra Bilgiç de şarkı söyleyecek.

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Burcu Özberk ve Mustafa Mert Koç aşkını bu kare ele verdi!

Faruk Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Esra Erol​, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekrana gelen O Ses Türkiye​ Yılbaşı Özel 2025 programında sahne alacak. Performansıyla şimdiden merak konusu olan Esra Bilgiç​'i sürekli provalarda olduğu ortaya çıktı.

ESRA BİLGİÇ O SES TÜRKİYE YILBAŞI'NDA

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; O Ses Türkiye Yılbaşı Özel”in kadrosuna Esra Bilgiç de katıldı. Şu günlerde reklam çekiminde olan Esra Bilgiç, Faruk Sabancı beraberliğiyle de adından söz ettiriyor.

Ünlü oyuncu İstanbul’a döner dönmez ayağının tozuyla O Ses Türkiye Yılbaşı Özel’in provalarına katılacak. Öte yandan Esra Bilgiç’in Tod platformunda yayınlanan “Zamanın Kapıları” dizisinin ikinci sezonunu yeni yılın ilk aylarında çekeceği öğrenildi.

O SES TÜRKİYE YILBAŞI'NDA KİMLER OLACAK?

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel 2025 programında Aslıhan Güner, Deniz Baysal, Dilan Çiçek gibi isimler katılacak. Ayrıca Yalı Çaplını oyuncuları Beril Pozam, Diren Polatoğulları, Ersin Arıca O Ses Türkiye Yılbaşı programında sahne alacak. Cuma akşamları reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti oyuncuları Sıla Türkoğlu ile Doğukan Güngör de programda yer alacak isimler arasında.