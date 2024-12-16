Burcu Özberk ve Mustafa Mert Koç aşkını bu kare ele verdi!

16 Aralık 2024 11:43 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 11:43

Yeni çıkardığı şarkısıyla gündemde olan Mustafa Mert Koç ile Ruhun Duymaz dizisinde rol alan oyuncu Burcu Özberk'in yeni ilişkisini arkadaşları paylaştı. Mustafa Mert Koç, Burcu Özberk'in doğum gününe katılırken, o anlara ait kareyi ise yakın arkadaşları paylaştı.

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Geçtiğimiz günlerde 35. yaş gününü kutlayan oyuncu Burcu Özberk'e arkadaşlarından da sürpriz geldi. Bir mekandan fotoğraf paylaşan Burcu Özberk'in arkadaşı Mustafa Mert Koç'u da paylaşınca "Aşk" haberleri çıkmaya başladı.

BURCU ÖZBERK İLE MUSTAFA MERT KOÇ AŞK​ MI YAŞIYOR?

Burcu Özberk yeni yaşını arkadaşlarıyla beraber kutladı. Aysun sosyal medya kullanıcısı ilk olarak arkadaşı Burcu Özberk'i paylaşırken, daha sonra ise Mustafa Mert Koç'u paylaştı. Birbiriyle fotoğraf paylaşmayan ikiliden Mustafa Mert Koç'un Burcu Özberk'in doğum gününe katılması 'aşk' iddialarını güçlendirdi. İki ünlü ismin fanları ikiliyi yorum yağmuruna tutarken, ne Burcu Özberk ne de Mustafa Mert Koç bir açıklama yapmadı.

BURCU ÖZBERK'TEN DOĞUM GÜNÜ​ MESAJI

Güzel oyuncu; "Bir yıl daha bitti. Biraz büyüdüm biraz çocuklaştım… Ama unuttuğum şeyler olmuş büyürken. Heyecanım, cesaretim, hayallerim… Şimdi her halimi kabul edip, unuttuklarıma yeniden sarılarak yola çıkma vakti. İyiki doğdum" notuyla doğum günü partisinden pozlarını sosyal medyada paylaştı.