Ocak ara tatili ne zaman? 2024-2025 MEB sömestr tatili merak ediliyor
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
06 Aralık 2024 21:19 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 21:33
Yeni yılın resmi tatilleri 2024 2025 MEB çalışma takvimi ile sömestr tatili öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor.
MEB 2024 2025 Milli Eğitim Bakanlığı Çalışma Takvimi'nin yayınlanmasıyla birlikte yeni eğitim ve öğretim dönemindeki tatil tarihleri de belirlenmiş oldu.
OCAK ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı 2024 2025 çalışma takvimine göre 2025 yarıyıl tatili 18 Ocak Cumartesi günü itibariyle başlayacak.
Ocak ara tatili 2 Şubat Pazar günü ise son gün olacak.
İkinci dönem ara tatili ise 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.
2025 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
3 Şubat 2025 Pazartesi başlayan eğitim öğretimin ikinci dönemi, 20 Haziran 2025Cuma karnelerin alınmasıyla sona erecek.
Sıkça Sorulan Sorular
18 Ocak.
Kaynak: TGRT Haber