Ocak ara tatili ne zaman? 2024-2025 MEB sömestr tatili merak ediliyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

06 Aralık 2024 21:19 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 21:33

Yeni yılın resmi tatilleri 2024 2025 MEB çalışma takvimi ile sömestr tatili öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor.