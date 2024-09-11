ÖGG Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86.Yenileme Eğitimi sınav sonuçları Cuma günü açıklanacak

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

11 Eylül 2024 15:58 - Güncelleme : 11 Eylül 2024 16:00

Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuç tarihi belli oldu. İki hafta önce yapılan ÖGG sınavına giren adaylar, sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl öğrenilir merak ediyor.

25 Ağustos Pazar günü düzenlenen Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavının sonuçları Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden sorgulanabilecek. ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) takvimine göre; Özel Güvenlik 110. Temel Eğitim ve 86. Yenileme Eğitimi Sınavı sonuçları 13 Eylül Cuma günü erişime açılacak. ÖGG SINAV SONUCU NASIL SORGULANIR? ÖGG sınav sonuçları, Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden T.C. kimlik numarası, sınav adı ve güvenlik kodlarını sisteme girerek sorgulanabilir. ÖGG PUANI NASIL HESAPLANIR? ÖGG puanları, her soru 1 puan olmak üzere 100’lük sistem ile hesaplanacak. Aynı zamanda 100 soruluk silahsız ve 25 soruluk silahlı bölümden oluşan sınavdan sonra adaylar 5 atışlık uygulama sınavında alınan puanlarla değerlendiriliyor. İlgili Haberler TUS sonuçları 12 Eylül 2024 tarihinde AİS üzerinden açıklanacak 2024 YKS ek yerleştirme tercih sonuçlarının bir hafta içerisinde açıklanması bekleniyor