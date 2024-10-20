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Öğrenciler merakta: 28 Ekim'de üniversiteler tatil olacak mı?

Editör: Aleyna Kapti / Kaynak: TGRT HABER
20 Ekim 2024 11:56 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 12:24
Öğrenciler merakta: 28 Ekim&#039;de üniversiteler tatil olacak mı?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken 28 Ekim tarihinin de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle üniversite öğrencileri 28 Ekim üniversiteler tatil mi sorusunu soruyor.

29 EkimCumhuriyet Bayramı​ kapsamında ülkenin birçok yerinde etkinlikler düzenlenecek. 28 Ekim​ ve 29 Ekim tarihlerinde de resmi tatil​ uygulanacak. 

Bununla birlikte üniversite öğrencileri 28 Ekim üniversiteler​ tatil mi sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar!

Öğrenciler merakta: 28 Ekim'de üniversiteler tatil olacak mı? - 1. Resim

28 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Pazartesi günü yarım gün yani 13.00'den sonra okullar kapalı olacak. 

Üniversitelerde de 28 Ekim'de yarım gün 29 Ekim'de ise tam gün tatil olacak. Ancak tabii ki de bu durum okuldan okula değişiklik gösterebilir. 

Öğrenciler merakta: 28 Ekim'de üniversiteler tatil olacak mı? - 2. Resim

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise pazartesi gününe denk geliyor. Bundan dolayı da toplam 1,5 gün tatil olmuş oluyor. 

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Kaynak: TGRT HABER
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Elif20 Ekim 2024 12:28

Üniversitede okuyanların en sevdiği şeylerden biri tatilli günler, 28 Ekim de tatil olsaydı çok güzel olurdu ama neyse 29 Ekim için de heyecanlıyım

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