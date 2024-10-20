Öğrenciler merakta: 28 Ekim'de üniversiteler tatil olacak mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için geri sayım sürerken 28 Ekim tarihinin de tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Özellikle üniversite öğrencileri 28 Ekim üniversiteler tatil mi sorusunu soruyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ülkenin birçok yerinde etkinlikler düzenlenecek. 28 Ekim ve 29 Ekim tarihlerinde de resmi tatil uygulanacak.
Bununla birlikte üniversite öğrencileri 28 Ekim üniversiteler tatil mi sorusuna cevap arıyor. İşte detaylar!
28 EKİM ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ülkemizde her yıl coşkuyla kutlanıyor. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre 28 Pazartesi günü yarım gün yani 13.00'den sonra okullar kapalı olacak.
Üniversitelerde de 28 Ekim'de yarım gün 29 Ekim'de ise tam gün tatil olacak. Ancak tabii ki de bu durum okuldan okula değişiklik gösterebilir.
29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, salı gününe denk geliyor. 28 Ekim ise pazartesi gününe denk geliyor. Bundan dolayı da toplam 1,5 gün tatil olmuş oluyor.
Üniversitede okuyanların en sevdiği şeylerden biri tatilli günler, 28 Ekim de tatil olsaydı çok güzel olurdu ama neyse 29 Ekim için de heyecanlıyım