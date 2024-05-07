Öğretmen atamalarında mülakat puanı %50, KPSS puanı %50 etkili olacak
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
07 May 2024 19:29 - Güncelleme : 07 May 2024 19:32
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen atamasının KPSS ve mülakat puanlarının eşit ağırlıkta değerlendirileceğini duyurdu. Peki, öğretmen atamalarında KPSS ne kadar etkili olacak? Mülakat olacak mı? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının merakla beklediği atama süreciyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
Bakan Tekin, 20 bin öğretmenin atanacağı bu süreçte KPSS ve mülakat puanlarının eşit ağırlıkta değerlendirileceğini belirtti.
Atamalarda adayların KPSS puanıyla birlikte mülakat performansı da oldukça önemli olacak.
KPSS puanının yüzde 50, mülakat puanının da yüzde 50 etkili olacağı açıklandı.
Ön başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağı bildirilirken, 10 Haziran'da sözlü sınav merkezlerinin duyurulacağı açıklandı.
Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek, 3 bin 263 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.
Kaynak: TGRT Haber