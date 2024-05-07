Öğretmen atamalarında mülakat puanı %50, KPSS puanı %50 etkili olacak

07 May 2024 19:29 - Güncelleme : 07 May 2024 19:32

20 bin öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta olacak

20 bin öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta olacak

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen adaylarının merakla beklediği atama süreciyle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Tekin, 20 bin öğretmenin atanacağı bu süreçte KPSS ve mülakat puanlarının eşit ağırlıkta değerlendirileceğini belirtti.

Atamalarda adayların KPSS puanıyla birlikte mülakat performansı da oldukça önemli olacak.

KPSS puanının yüzde 50, mülakat puanının da yüzde 50 etkili olacağı açıklandı.

Ön başvuruların 20 Mayıs'ta başlayacağı bildirilirken, 10 Haziran'da sözlü sınav merkezlerinin duyurulacağı açıklandı.

Sözlü sınavlar, 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek, 3 bin 263 sınıf öğretmeni göreve başlayacak.