20 bin öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta olacak

07 May 2024 12:19 - Güncelleme : 07 May 2024 13:44

20 bin öğretmen atamalarında taban puanı 50 olan coğrafya alanında 285 kişi alınacak

20 bin öğretmen atamalarında taban puanı 50 olan coğrafya alanında 285 kişi alınacak

20 bin atamada okul öncesi öğretmenliğinde kontenjan sayısı 903, taban puanı 50 oldu

20 bin atamada okul öncesi öğretmenliğinde kontenjan sayısı 903, taban puanı 50 oldu

Bugün atamalarla ilgili bilgilerin paylaşılmasının ardından vatandaşlar başvuruların ne zaman olduğunu ve sözlü sınav merkezi tercihleri tarihini araştırmaya başladı.

20 bin öğretmen atamasının ön başvuru tarihleri 20-31 Mayıs olarak açıklanırken sözlü sınavların tarihi de 1 Temmuz olarak duyuruldu.

Branş dağılımı şöyle oldu:

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263

Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499

Rehberlik öğretmenliği bin 597,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,

İngilizce 968

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Tekin'in açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlarımız ile çalışma yürütüyoruz. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yaptık"

Sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak."