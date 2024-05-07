20 bin öğretmen ataması ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta olacak
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün milyonların beklediği öğretmen atamalarına dair detayları paylaştı. Branş dağılımı ve kontenjan sayısının açıklanmasıyla beraber ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri ne zaman sorusu gündeme geldi.
Bugün atamalarla ilgili bilgilerin paylaşılmasının ardından vatandaşlar başvuruların ne zaman olduğunu ve sözlü sınav merkezi tercihleri tarihini araştırmaya başladı.
20 bin öğretmen atamasının ön başvuru tarihleri 20-31 Mayıs olarak açıklanırken sözlü sınavların tarihi de 1 Temmuz olarak duyuruldu.
Branş dağılımı şöyle oldu:
Sınıf öğretmenliği 3 bin 263
Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499
Rehberlik öğretmenliği bin 597,
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,
İngilizce 968
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Tekin'in açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle oldu:
"Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Hazine ve Maliye Bakanlarımız ile çalışma yürütüyoruz. 20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. İhtiyaçlar doğrultusunda bir dağılım yaptık"
Sözlerine şöyle devam etti:
"Bugün itibariyle yüzde 50 mülakat, yüzde 50 KPSS puanını baz alacağız. Atama yönetmeliğimizdeki değişiklik Resmi Gazete'de yayımlanacak."