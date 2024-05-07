Tarih öğretmeni atamalarında taban puan 50, kontenjan sayısı 619 olacak

07 May 2024 11:49 - Güncelleme : 07 May 2024 11:59

20 bin öğretmen atamalarında taban puanı 50 olan coğrafya alanında 285 kişi alınacak

20 bin öğretmen atamalarında taban puanı 50 olan coğrafya alanında 285 kişi alınacak

Vatandaşın gözü kulağı öğretmen atamalarındaydı. Bugün detayların belli olmasıyla beraber tarih öğretmenliğinde kaç kişinin alınacağı merak konusu oldu. İşte en çok alım yapılacak olan branşlar hakkında bilgiler...

2024'te Tarih alanında taban puan 50, kontenjan sayısı 619 olacakken 2023 yılında 1.408 atama yapılırken, 5233 başvuru gerçekleşti. Sözlü sınav puanı 78, KPSS 77,78201 olmuştu.

Bugün, Yusuf Tekin atamalarla ilgili detayları şu sözlerle paylaştı:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalıştık. Şunu görmemiz lazım son 4 yıl hem Türkiye'de ve hem dünyada arzu edilmeyen gelişmeler yaşandı. Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir.

İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim."

2024 BRANŞ DAĞILIMI

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263,

Özel eğitim 2 bin 449,

Rehberlik 1597,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594,

İngilizce 968

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