Matematik öğretmeni atamalarında 2024 taban puan 50 olurken, kontenjan sayısı 317 olacak

07 May 2024 11:16 - Güncelleme : 07 May 2024 11:16

Bugün Yusuf Tekin'in atamalarla ilgili açıklama yapmasının ardından vatandaşlar kontenjan sayısını merak etmeye başladı. Kaç tane matematik öğretmeninin alınacağı araştırılırken 2023 ve 2024 yılındaki taban puanlar da gündemde yer aldı. İşte tabloya dair bilgiler...

20 bin öğretmen ataması kapsamında matematik öğretmenliğinde 317 kişi alım yapılacakken 2024 senesinde puan 50 olarak açıklandı.

2023 senesinde ise sözlü sınav taban puanı 74 olurken, KPSS puanı 74,09726 olarak belirlenmişti.

Yapılan açıklamaya göre sınıf öğretmenliği için 3 bin 263, özel eğitim öğretmenliği için 2 bin 499, rehberlik öğretmenliği için bin 597, din kültürü ve ahlak bilgisi bin 594, İngilizce 968 öğretmen atanacak.

Başvuru takvimi 20 Mayıs olurken KPSS ve mülakat %50 olarak etki gösterecek.

Tekin'in açıklaması şöyle oldu:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalıştık. Şunu görmemiz lazım son 4 yıl hem Türkiye'de ve hem dünyada arzu edilmeyen gelişmeler yaşandı. Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim."

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