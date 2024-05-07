Fen Bilimleri öğretmenliği atamalarında kontenjan sayısı 305 olarak belirlendi

07 May 2024 10:44 - Güncelleme : 07 May 2024 10:52

20 bin atamaları Beden Eğitimi öğretmenliğinde kontenjan 320, taban puan 50 olarak belirlendi

20 bin atamaları Beden Eğitimi öğretmenliğinde kontenjan 320, taban puan 50 olarak belirlendi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in bugün atamalarla ilgili branş dağılımı ve başvuru takvimine dair detayları paylaşmasının ardından arama motorlarında Fen Bilimleri öğretmenliği kontenjan sayısı kaç, taban puanı nedir 2024 gibi aramalar yapıldı. Detaylar...

Tekin'in açıklamasında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim.

Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum."

Puanlamada ise mülakat %50 etkilerken, KPSS puanı da %50 etki gösterecek. Takvim ise 20 Mayıs itibarıyla erişime açılacak.

Alım yapılacak alanlardan bazıları şöyle oldu:

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263

Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499

Rehberlik öğretmenliği bin 597,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,

İngilizce 968

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