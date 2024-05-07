Arapça öğretmenliği 2024 taban puanı 50 ve kontenjan sayısı 262 olacak

07 May 2024 10:28 - Güncelleme : 07 May 2024 10:34

Milyonlarca adayın gündeminde yer alan atamalarda bugün detaylar belli oldu. Başvuru takviminin 20 Mayıs'ta belli olması beklenen atamalarla ilgili Arapça alanındaki kontenjan sayısının kaç olduğu merak konusu oldu. İşte tablo 2024!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmen atamaları ile ilgili detayların Milli Eğitim Bakanı tarafından açıklanacağını duyurmuştu. Bugün yapılan açıklama ile birlikte 20 bin kişi alımının yapılacağı ve branş dağılımları belli oldu. En çok alım yapılacak alanlar şöyle oldu:

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263

Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499

Rehberlik öğretmenliği bin 597,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,

İngilizce 968

Tekin sözlerine şöyle devam etmişti:

"Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum."

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