20 bin öğretmen atamaları sınıf öğretmenliği alımında kişi sayısı 3 bin 263 olacak

07 May 2024 09:53 - Güncelleme : 07 May 2024 10:05

20 bin öğretmen ataması branş dağılımına göre Din Kültürü Öğretmen alımı 1594 olarak açıklandı

20 bin öğretmen ataması branş dağılımına göre Din Kültürü Öğretmen alımı 1594 olarak açıklandı

2024 öğretmen alımı İngilizce öğretmenliği için 968 olarak kararlaştırıldı

2024 öğretmen alımı İngilizce öğretmenliği için 968 olarak kararlaştırıldı

Yusuf Tekin'in atamalarla ilgili yaptığı açıklamayla beraber sınıf öğretmenliği alanına kaç kişi alınacağı da belli oldu. Adayların heyecanla beklediği haber bugün Milli Eğitim Bakanı tarafından geldi. İşte 2024 branş dağılımı ve kontenjan sayısı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından "Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız, ekonomi kurmaylarımıza son bir kez daha görüşecek ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek bakanlığımız yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır" sözleri ile sevindiren haberi vermişti.

Bugün yapılan açıklama ile beraber sınıf öğretmenliği alımında kişi sayısı da belli oldu. 20 bin öğretmen ataması mülakatla yapılacak.

İşte alanlarda alım yapılacak kişi sayısı:

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263,

Özel eğitim 2 bin 449,

Rehberlik 1597

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594

İngilizce 968

Başvuru takvimi ise 20 Mayıs'ta açıklanacak.

Tekin'in açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum."