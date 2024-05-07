Öğretmen atamalarında başvuru takvimi 20 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından verdiği sevindiren haberin ardından bugün atamalarda branş dağılımı ve kontenjan sayısı belli oluyor. MEB Bakanı Yusuf Tekin, açıklamalarda bulunurken başvuru takvimi ne zaman açıklanacak, hangi gün gibi sorular da gündeme geldi.
Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan atamalarda başvuru takvimi tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaya göre 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek.
Tekin, atamalar hakkında açıklamada bulundu. 20 bin öğretmen atamasının gerçekleşeceği bilgisi verilirken başvuru takviminin 20 Mayıs'ta açıklanacağı belirtildi.
Ayrıntılar geliyor.
Recep Tayyip Erdoğan, şöyle demişti:
"Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız, yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır"