Öğretmen atamalarında başvuru takvimi 20 Mayıs 2024 tarihinde açıklanacak

07 May 2024 09:40 - Güncelleme : 07 May 2024 09:44

2024 öğretmen alımı İngilizce öğretmenliği için 968 olarak kararlaştırıldı

2024 öğretmen alımı İngilizce öğretmenliği için 968 olarak kararlaştırıldı

Öğretmen atamaları 2024 takvimine göre branş dağılımı ve kontenjan sayısı

Öğretmen atamaları 2024 takvimine göre branş dağılımı ve kontenjan sayısı

Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan atamalarda başvuru takvimi tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamaya göre 20 bin öğretmen ataması gerçekleştirilecek.

Tekin, atamalar hakkında açıklamada bulundu. 20 bin öğretmen atamasının gerçekleşeceği bilgisi verilirken başvuru takviminin 20 Mayıs'ta açıklanacağı belirtildi.

Ayrıntılar geliyor.

Recep Tayyip Erdoğan, şöyle demişti:

"Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız, yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır"