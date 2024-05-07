20 bin öğretmen ataması 2024 takvimine göre branş dağılımı ve kontenjan sayısı

07 May 2024 09:38 - Güncelleme : 07 May 2024 10:04

20 bin öğretmen atamaları sınıf öğretmenliği alımında kişi sayısı 3 bin 263 olacak

20 bin öğretmen atamaları sınıf öğretmenliği alımında kişi sayısı 3 bin 263 olacak

Bugün atamalarda heyecan devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından heyecanla beklenen duyuruyu yapmıştı. Milli Eğitim Bakanı Tekin, branş dağılımı ve kontenjan sayısına dair merak edilenleri bugün açıklıyor.

Tekin, "20 bin öğretmen ataması konusunda uzlaştık. 20 bin öğretmen ataması mülakatla yapılacak" ifadelerini kullandı.

Branş dağılımı ise şöyle oldu:

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263

Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499

Rehberlik öğretmenliği bin 597,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,

İngilizce 968

20 Mayıs'ta ise başvuru takvimi açıklanacak ve süreç başlamış olacak.

Tekin'in açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle:

"Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından şu sözleri söyleyerek sevindiren haberi vermişti:

"Milli Eğitim Bakanımız, Hazine Bakanımız ve ekonomi kurmaylarımızla son bir kez daha görüşecek, ardından öğretmen adaylarımızı bilgilendirecek. Bakanlığımız, yarın atamaya esas branş dağılımlarını, başvuru takvimini ve süreci paylaşacaktır. Fazla zaman kaybına tahammülümüz yok, kısa zamanda inşallah atamayı da bilhassa Bakanımız açıklayacaktır"