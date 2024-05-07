Öğretmen atamalarında rehberlik alanında branş dağılımına göre 1597 kişi alınacak

07 May 2024 09:56 - Güncelleme : 07 May 2024 10:03

20 bin öğretmen ataması branş dağılımına göre Din Kültürü Öğretmen alımı 1594 olarak açıklandı

20 bin öğretmen ataması branş dağılımına göre Din Kültürü Öğretmen alımı 1594 olarak açıklandı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin bugün atamalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine Toplantısı'nın ardından mutlu eden haberi vermişti. 7 Mayıs günü ise branş dağılımları netleşti.

Açıklamaya göre 20 bin öğretmen ataması yapılırken KPSS puanı %50, mülakat puanı %50 etkileyecek. Başvuruların 20 Mayıs'ta başlamasının ardından süreç devam edecek.

Tekin'in açıklamalarında yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalıştık. Şunu görmemiz lazım son 4 yıl hem Türkiye'de ve hem dünyada arzu edilmeyen gelişmeler yaşandı.

Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık.

Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim."

BRANŞ DAĞILIMI 2024