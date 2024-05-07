20 bin atamaları Beden Eğitimi öğretmenliğinde kontenjan 320, taban puan 50 olarak belirlendi

07 May 2024 10:35 - Güncelleme : 07 May 2024 10:43

SON DAKİKA 2024 Din kültürü öğretmenliği atama puanlarına göre taban puanı 50 oldu

SON DAKİKA 2024 Din kültürü öğretmenliği atama puanlarına göre taban puanı 50 oldu

20 bin öğretmen atamaları sınıf öğretmenliği alımında kişi sayısı 3 bin 263 olacak

20 bin öğretmen atamaları sınıf öğretmenliği alımında kişi sayısı 3 bin 263 olacak

Son zamanlarda heyecanla beklenen branş dağılımı bugün itibarıyla belli oldu. Adaylar ise Beden Eğitimi öğretmenliği alanındaki kontenjan sayısının ne kadar olduğunu araştırırken 2024 taban puanı nedir sorusunu da merak ediyor. Bugün duyurulan tablonun ardından detaylar belli oldu.

2024 20 bin öğretmen atamalarında Beden Eğitimi öğretmenliğinde puan 50 olarak belirlendi. Kişi sayısı ise 320 olarak açıklandı.

En çok alımın yapılacağı alanlar ise şöyle oldu:

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263

Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499

Rehberlik öğretmenliği bin 597,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,

İngilizce 968

Takvim 20 Mayıs'ta başlayacak ve KPSS puanı % 50, mülakat puanı % 50 etkili olacak.

Tekin açıklamalarında "Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık." sözlerine yer verdi.

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