20 bin atamaları Beden Eğitimi öğretmenliğinde kontenjan 320, taban puan 50 olarak belirlendi
7 Mayıs günü Yusuf Tekin, 20 bin öğretmen alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru takviminin 20 Mayıs'ta açıklanmasıyla beraber sürece dair detaylar da netleşecek. Beden Eğitimi öğretmenliği puanı kaç, kontenjan sayısı nedir gibi sorular da gündemde yer aldı. İşte tabloda yer alan bilgiler...
Son zamanlarda heyecanla beklenen branş dağılımı bugün itibarıyla belli oldu. Adaylar ise Beden Eğitimi öğretmenliği alanındaki kontenjan sayısının ne kadar olduğunu araştırırken 2024 taban puanı nedir sorusunu da merak ediyor. Bugün duyurulan tablonun ardından detaylar belli oldu.
2024 20 bin öğretmen atamalarında Beden Eğitimi öğretmenliğinde puan 50 olarak belirlendi. Kişi sayısı ise 320 olarak açıklandı.
En çok alımın yapılacağı alanlar ise şöyle oldu:
- Sınıf öğretmenliği 3 bin 263
- Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499
- Rehberlik öğretmenliği bin 597,
- Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594,
- İngilizce 968
Takvim 20 Mayıs'ta başlayacak ve KPSS puanı % 50, mülakat puanı % 50 etkili olacak.
Tekin açıklamalarında "Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık." sözlerine yer verdi.