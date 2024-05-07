Din kültürü öğretmenliği atama puanları 2024 yılında taban puanı 50 oldu

07 May 2024 10:12 - Güncelleme : 07 May 2024 10:20

20 bin öğretmen atamaları sınıf öğretmenliği alımında kişi sayısı 3 bin 263 olacak

20 bin öğretmen atamaları sınıf öğretmenliği alımında kişi sayısı 3 bin 263 olacak

7 Mayıs günü atamalarda heyecan yaşandı. Branş dağılımının netleştiği atamalarla ilgili adaylar 2023 senesinde Din kültürü öğretmenliği puanlarının taban ve tavanda ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

2024 atama puanları ve detaylar bugün açıklandı.

2024 atama taban puanı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi için 50 olarak açıklandı.

Din kültürü öğretmenliği alanında geçen sene puanlar şöyle olmuştu:

2023 Mart ayında sayı 2604 olurken, 9306 başvuru yapıldı. Sözlü sınav tabanı 70 olurken KPSS taban puanı 78,79174 olmuştu.

2022 Temmuz ayında ise sayı 1.218 iken, başvuru 4.227 oldu. Sözlü sınav 78 puanken KPSS puanı 77,98958 oldu.

Yusuf Tekin'in bugün yaptığı açıklamalarda yer alan ifadeler şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalıştık. Şunu görmemiz lazım son 4 yıl hem Türkiye'de ve hem dünyada arzu edilmeyen gelişmeler yaşandı.

Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim."

BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263,

3 bin 263, Özel eğitim 2 bin 449,

2 bin 449, Rehberlik 1597,

1597, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594,

1594, İngilizce 968

Başvuru takvimi ise 20 Mayıs'ta açıklanacakken KPSS puanı yüzde 50, mülakat puanı yüzde 50 etkileyecek.