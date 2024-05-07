2024 öğretmen atamalarında Türkçe öğretmenliği kontenjan sayısı 804, taban puanı 50 olarak açıklandı

07 May 2024 11:17 - Güncelleme : 07 May 2024 11:25

Milyonlarca öğretmenin gündeminde yer alan atamalarda süreç devam ederken bugün branş dağılımı belli oldu. Türkçe öğretmenliğine kaç kişinin alınacağı merak edilirken puanlar da araştırıldı.

Türkçe alanında taban puanı 2024 yılında 50 olurken, 804 kişi alınacak. 2023 yılında ise sözlü sınav puanı 78 iken, KPSS 77,69184 olmuştu.

Başvuru takvimi 20 Mayıs'ta belli olurken adaylar işlemlerini gerçekleştirecek.Branş dağılımına göre Sınıf öğretmenliğine 3 bin 263, Özel eğitim öğretmenliği 2 bin 499, Rehberlik öğretmenliği bin 597,, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi bin 594, İngilizce 968 kişi alınacak.

Tekin'in açıklamalarında olan ifadeler şöyle:

"Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim. Bunlar tamamen sadece atama yoluyla atama değil, yüzde 50 yüzde 50 yani KPSS skorunun yüzde 50'si mülakatın yüzde 50'si olarak yapılacak. Ekonomik parametreler açısından sıkıntılı bir dönemdeyken bize bu konuda destek olan kurumlarımıza ve Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyorum."

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