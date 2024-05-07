20 bin öğretmen atamalarında taban puanı 50 olan coğrafya alanında 285 kişi alınacak

07 May 2024 11:37 - Güncelleme : 07 May 2024 11:46

20 bin atamada okul öncesi öğretmenliğinde kontenjan sayısı 903, taban puanı 50 oldu

20 bin atamada okul öncesi öğretmenliğinde kontenjan sayısı 903, taban puanı 50 oldu

Merakla beklenen öğretmen atamalarında taban puanlar bugün belli oldu. En çok alım yapılacak branşların da duyurulmasıyla beraber coğrafya öğretmenliği kontenjan sayısı gündeme geldi. Detaylar...

2024 yılında coğrafya öğretmenliği taban puanı 50, kontenjan sayısı 285 olarak belirlendi. 2023 yılında ise sözlü sınav 78, KPSS 78,15968 oldu.

Yusuf Tekin'in detayları duyurduğu açıklamada yer alan ifadeler:

"Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda çalıştık. Şunu görmemiz lazım son 4 yıl hem Türkiye'de ve hem dünyada arzu edilmeyen gelişmeler yaşandı. Şu branş önemlidir, önemsizdir gibi bir bakış açım yok. 130'a yakın branşın tamamı önemlidir. İhtiyaçlarımız, kadro miktarı çerçevesinde 20 bin öğretmen ataması konusunda Maliye Bakanlığımızla uzlaştık. Branş isimlerini kapatarak ihtiyaç doğrultusunda bir dağılım yapılmasını istedik. Bu çerçevede en çok atama yapmayı planladığımız 5 alanı söyleyeyim."

BRANŞ DAĞILIMI 2024

Sınıf öğretmenliği 3 bin 263,

Özel eğitim 2 bin 449,

Rehberlik 1597,

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1594,

İngilizce 968

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