Öğretmen ikinci il içi tayin atama sonuçları bugün erişime açılıyor
Öğretmen il içi atama sonuçlarının bugün açıklanacak olmasıyla beraber öğretmenler il içi tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak merak ederken sonuçlar bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı MEMSİS sonuç ekranı üzerinden öğretmenler tayin sonuçlarına erişebilecek.
2024 yılında öğretmen il içi tayin ataması bekleyen öğretmenlerin heyecanlı bekleyişi bugün sona erecek. Başvuru süreci 26 Temmuz Cuma günü biterken bugün öğretmen atama sonuçlarının erişime açılması bekleniyor.
ÖĞRETMEN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI 2024?
İl içi ikinci tayin atama sonuçları bugün Milli Eğitim Bakanlığı MEMSİS ekranında erişime açılacak.
İsteğe bağlı atama süreci 30 Temmuz'da başlarken atama kararnameleri 30-31 Temmuz'da oluşacak.
Görevden ayrılma işlemleri ise 1 Ağustos tarihinde başlıyor.
2. İL İÇİ TAYİN ATAMA TAKVİMİ
Öğretmenlerin gündeminde yer alan il içi yer değiştirme sonuçları bugün belli olacak. Hizmet puanı üstünlüğü göz önünde bulundurulurken puanın eşitliği halinde sırasıyla hizmet süresi fazla olana ve öğretmenliği daha önce başlayana öncelik veriliyor.
Eşitliğin devam etmesiyle beraber bilgisayar kurası ile belli olacak.