Öğretmen kasım seminerlerine MEB ÖBA giriş ekranı aracılığıyla katılım sağlanıyor

12 Kasım 2024 14:00 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 14:17

11 Kasım'da başlayan öğretmen seminerlerine katılım sağlamak isteyen öğretmenler sisteme giriş yaparak katılım sağlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre kasım seminerleri 11 Kasım ile 15 Kasım aralığında uygulanacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ara tatil döneminde öğretmenlere düzenlenecek olan kasım ayı seminerlerinin başladığını geçtiğimiz gün duyurmuştu.

15 Kasım'a kadar sürecek olan seminerlerin nereden, nasıl izlendiği ise araştırılmıştı. Sistem giriş ekranı aracılığıyla seminerlere katılım sağlanıyor.

ÖĞRETMEN KASIM SEMİNERLERİ MEB ÖBA GİRİŞ EKRANI DUYURULDU

Milyonlarca öğretmen kasım ayı ara tatilinde MEB tarafından yayımlanan seminer eğitimlerine katılıyor.

Öğretmenler ÖBA sistemine giriş yaparak eğitimlere katılabiliyor. Seminer süreci 11 - 15 Kasım aralığında gerçekleşecek.

Videolar 17 Kasım 23.59'a kadar sistemde kayıtlı kalırken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle olmuştu:

“11-15 Kasım 2024 Mesleki Çalışma Programı Kapsamında Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Kapsamında Yüz Yüze Merkezi/Mahalli Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Katılmayan Öğretmenlerin Tamamlamaları Gereken Hizmet İçi Eğitim Faaliyetidir.

Eğitimlerin 17 Kasım 2024 Pazar günü saat 23:59'a kadar tamamlanması gerekmektedir.

Bu faaliyet; Bakanlığımıza bağlı okul ve kurumlarda görev yapan öğretmenlerin “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Öğretim Programları ” konusunda bilgi sahibi olmaları amacıyla düzenlenmiştir.”

ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ NE ZAMAN BİTECEK 2024?

Bu yıl 11 Kasım'da başlayan seminerler 15 Kasım'a kadar sürerken videolar 17 Kasım'a kadar sistemde kayıtlı kalacak.

Seminerler, ÖBA sisteminden izlenirken yapılan duyuru şöyle olmuştu:

"Yönetici ve Öğretmenlerimiz 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yapmaları gereken mesleki çalışmaları ÖBA (oba.gov.tr) platformu üzerinden uzaktan hizmet içi eğitim yoluyla gerçekleştireceklerdir."