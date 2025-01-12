Öğretmenler greve mi gidiyor? 13 Ocak’ta sendikalı öğretmenler derslere girmeyecek

12 Ocak 2025 17:46 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:12

Sendikalar memur maaşının yeterli olmadığını belirterek 13 Ocak’ta eylem yapma kararı aldı. Bu kararla birlikte sendikalı öğretmenlerin 13 Ocak Pazartesi günü yani yarın derslere girmeyeceği öğrenildi.

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Memur maaşlarına yapılan zamma itiraz eden sendikalı öğretmenler, iş bırakma eylemi yapmaya hazırlanıyor.

ÖĞRETMENLER GREVE Mİ GİDİYOR? 13 OCAK PAZARTESİ

13 Ocak Pazartesi günü yapılacak olan iş bırakma eylemine, memur sendikaları ve onlara bağlı eğitim sendikaları da destek verecek.

13 Ocak günü iş bırakacak sendikalar şu şekilde:

Eğitim-İş Hürriyetçi Eğitim Sen Eğitim Gücü Sen Anadolu Eğitim Sen TÖB Sen

VELİLER GREV KARARINA TEPKİLİ

Çocukları hakkında endişelenen bazı veliler ise öğretmenlerin bu grev kararına tepkili.

13 Ocak günü iş bırakma eylemi alacak olan öğretmenlerin, derslere girmeleri gerektiği savunuluyor.