Öğretmenler greve mi gidiyor? 13 Ocak’ta sendikalı öğretmenler derslere girmeyecek
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Ocak 2025 17:46 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:12
Sendikalar memur maaşının yeterli olmadığını belirterek 13 Ocak’ta eylem yapma kararı aldı. Bu kararla birlikte sendikalı öğretmenlerin 13 Ocak Pazartesi günü yani yarın derslere girmeyeceği öğrenildi.
Memur maaşlarına yapılan zamma itiraz eden sendikalı öğretmenler, iş bırakma eylemi yapmaya hazırlanıyor.
ÖĞRETMENLER GREVE Mİ GİDİYOR? 13 OCAK PAZARTESİ
13 Ocak Pazartesi günü yapılacak olan iş bırakma eylemine, memur sendikaları ve onlara bağlı eğitim sendikaları da destek verecek.
13 Ocak günü iş bırakacak sendikalar şu şekilde:
Eğitim-İş
Hürriyetçi Eğitim Sen
Eğitim Gücü Sen
Anadolu Eğitim Sen
TÖB Sen
VELİLER GREV KARARINA TEPKİLİ
Çocukları hakkında endişelenen bazı veliler ise öğretmenlerin bu grev kararına tepkili.
13 Ocak günü iş bırakma eylemi alacak olan öğretmenlerin, derslere girmeleri gerektiği savunuluyor.
Kaynak: TGRT Haber