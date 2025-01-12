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Öğretmenler greve mi gidiyor? 13 Ocak’ta sendikalı öğretmenler derslere girmeyecek

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Ocak 2025 17:46 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 18:12
Öğretmenler greve mi gidiyor? 13 Ocak’ta sendikalı öğretmenler derslere girmeyecek

Sendikalar memur maaşının yeterli olmadığını belirterek 13 Ocak’ta eylem yapma kararı aldı. Bu kararla birlikte sendikalı öğretmenlerin 13 Ocak Pazartesi günü yani yarın derslere girmeyeceği öğrenildi.

Memur maaşlarına yapılan zamma itiraz eden sendikalı öğretmenler, iş bırakma eylemi yapmaya hazırlanıyor.

Öğretmenler greve mi gidiyor? 13 Ocak’ta sendikalı öğretmenler derslere girmeyecek - 1. Resim

ÖĞRETMENLER GREVE Mİ GİDİYOR? 13 OCAK PAZARTESİ

13 Ocak Pazartesi günü yapılacak olan iş bırakma eylemine, memur sendikaları ve onlara bağlı eğitim sendikaları da destek verecek.

13 Ocak günü iş bırakacak sendikalar şu şekilde:

Eğitim-İş

Hürriyetçi Eğitim Sen

Eğitim Gücü Sen

Anadolu Eğitim Sen

TÖB Sen

Öğretmenler greve mi gidiyor? 13 Ocak’ta sendikalı öğretmenler derslere girmeyecek - 2. Resim

VELİLER GREV KARARINA TEPKİLİ

Çocukları hakkında endişelenen bazı veliler ise öğretmenlerin bu grev kararına tepkili.

13 Ocak günü iş bırakma eylemi alacak olan öğretmenlerin, derslere girmeleri gerektiği savunuluyor.

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Kaynak: TGRT Haber
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