Öğretmenlere tren biletlerinde uygulanacak indirim miktarı belli oldu

11 Kasım 2024 13:47 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 13:50

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü sebebiyle öğretmenlere tren biletlerinde uygulanacak indirim miktarı hakkında bilgi verdi.

Bakan Uraloğlu, "24-30 Kasım tarihleri arasında bilet alımlarında geçerli olacak kampanya kapsamında öğretmenler, YHT ve ana hat trenlerinde biletlerini yarı fiyatına alabilecek" açıklamasında bulundu.

ÖĞRETMENLERE TREN BİLETLERİNDE NE KADAR İNDİRİM OLACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ’nin öğretmenlere yıl boyunca yüzde 15 indirim sağladığını belirterek, “2017-2024 yılları arasında YHT, ana hat ve bölgesel trenlerde öğretmen indiriminden 3 milyon 57 bin 447 öğretmenimiz faydalandı. 2024’ün ilk 10 ayında ise 547 bin 324 öğretmenimiz indirimli seyahat ederken Öğretmenler Haftası için özel olarak sunulan yüzde 50 indirimden ise uygulamanın başladığı 2013 yılından bugüne kadar 50 bin 764 öğretmenimiz faydalandı.” dedi.

Buna göre; Öğretmenler Günü için 24-30 Kasım tarihlerinde öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacak.

TREN BİLETLERİNDE YÜZDE 50 İNDİRİM KİMLERE UYGULANACAK?

Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dâhil olmak üzere tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dâhil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanabileceği belirtildi.