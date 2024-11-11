Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın yargılandığı Çiftlik Bank davasında tahliye kararı!
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
11 Kasım 2024 13:47 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 14:06
Son dakika haberi: 'Tosuncuk' adıyla tanınan ve Çiftlik Bank vurgunuyla çok sayıda insanı dolandıran Mehmet Aydın’ın yargılandığı davada ara karar çıktı.
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın yargılandığı davada ara karar çıktı. İki kişinin tahliyesine karar verilirken, Aydın’a gelecek celseye kadar süre verildi, dava ertelendi.
BİR SONRAKİ CELSE 3 ŞUBAT'TA
Tosuncuk'un tutukluluk halinin devamına karar verildi. Bir sonraki celse 3 Şubat 2025 günü saat 10’da gerçekleştirilecek.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com