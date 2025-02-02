Ogün Altıparmak kimdir, neden öldü? Eski milli futbolcu Ogün Altıparmak hayatını kaybetti

02 Şubat 2025 16:22 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 16:40

Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden eski milli futbolcu Ogün Altıparmak 86 yaşında vefat etti. Ogün Altıparmak’ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu.

Usta futbolcu Ogün Altınparmak'ın vefat haberi tüm spor camiasında üzüntüyle karşılandı.

Eski milli futbolcunun vefatının ardından kariyeri ve hastalığı araştırılmaya başlandı.

OGÜN ALTIPARMAK'IN HASTALIĞI NEYDİ?

Ogün Altıparmak'ın uzun süredir sağlık sorunları yaşandığı biliniyordu.

Ancak Altıparmak'ın hastalığı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

OGÜN ALTIPARMAK KİMDİR?

Ogün Altıparmak, 10 Kasım 1938'de Adapazarı'nda dünyaya geldi.

Futbol kariyerine 1950'li yılların sonlarına doğru Karşıyaka'da başladı.

Altıparmak, 1963'te Fenerbahçe'ye transfer oldu ve başarılı performansıyla kulüp tarihindeki en önemli oyunculardan biri haline geldi.