Oğuz Aydın'ın Eyüpspor-Fenerbahçe maçında neden oynamadığı merak edildi! Sakatlık durumu gündem oldu

19 Aralık 2024 11:44 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 11:58

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası kapsamında Fenerbahçe ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. Karşılaşmada Oğuz Aydın'ın neden oynamadığı ise taraftarların gündeminde yer alıyor. Sarı-lacivertlilerin başarılı futbolcu sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Kulüp tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı.

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumları belli oldu

Fenerbahçe'den sakatlık açıklaması! Becao, Livakovic ve Oğuz Aydın'ın sağlık durumları belli oldu

Trendyol Süper Lig​'de 35 puan ile ikinci sırada yer alan Fenerbahçe​, bu hafta Eyüpspor​ ile karşı karşıya gelecek.

41 puan ile ligin birinci sırasında yer alan Galatasaray ile olan farkı kapatmayı hedefleyen sarı-lacivertliler, karşılaşmadan 3 puanı almayı hedefliyor.

Maçın başlamasına saatler kala taraftarlar Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan Oğuz Aydın'ın Eyüpspor maçında oynayıp oynamayacağını araştırıyor.

OĞUZ AYDIN​ EYÜPSPOR-FENERBAHÇE MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR?

Geçtiğimiz hafta oynanan Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasının 52. dakikasında Oğuz Aydın, Olivier Kemen'e kayarak yaptığı müdahalenin sonucunda sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Oğuz Aydın'ın adalesinde yırtık tespit edildi.

Hala tedavisi devam eden futbolcunun Eyüpspor deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

OĞUZ AYDIN SAKATLIK​ DURUMU, KAÇ MAÇ YOK?

Fenerbahçe tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Dün akşam RAMS Başakşehir ile oynanan karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın MR görüntülenmeleri Acıbadem Hastanesi'nde gerçekleştirilmiştir.

Rodrigo Becao’ya sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarında total yırtık, Dominik Livakovic’e sağ arka adalede yırtık ve kanama, Oğuz Aydın’a ise sağ arka adalede yırtık ve kanama teşhisi konulmuştur. Oyuncularımızın tedavisine başlanılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Oğuz Aydın'ın Süper Lig'in 17. haftasının ardından verilecek aradan sonra tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.